Thủ tướng Thái Lan sắp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn tương lai ASEAN

Ngày 5.6, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 - 9.6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức đến Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhiều kết quả thành công tốt đẹp.

Trước đó vào ngày 8.5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố sự tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới; đồng thời, tiếp tục phối hợp để phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước; thống nhất cần tăng cường đầu tư ở mỗi nước, tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa theo hướng cân bằng và bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thái Lan nghiên cứu gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan. Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan.

Theo Bộ Ngoại giao, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao.

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỉ USD, tăng 9% so với năm 2024; trong đó ta xuất khẩu đạt 8,8 tỉ USD, tăng 12,7%; nhập khẩu đạt 13,3 tỉ USD, tăng 6,7%.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,76 tỉ USD (tăng 39%); nhập khẩu gần 4,84 tỉ USD (tăng 15%).

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỉ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam.

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3, năm 2026, được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 9 - 10.6. Diễn đàn gồm nhiều hoạt động phong phú, với các phiên toàn thể về các chủ đề tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng và mô hình phát triển, cùng các hoạt động bên lề, gồm: tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mê Kông, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.

Đến nay, đã có 4 Thủ tướng trong khối ASEAN sẽ tham dự diễn đàn, bao gồm: Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.