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    Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ thăm Trường ĐH Dược Hà Nội

    Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
    Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân, chiều 17.10, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã cùng thăm Trường đại học Dược Hà Nội.

    Tại đây, hai phu nhân đã nghe giới thiệu về lịch sử hơn 120 năm hình thành và phát triển của nhà trường; tham quan các không gian kiến trúc lịch sử, phòng làm việc và phòng hội đồng của các hiệu trưởng đầu tiên; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của bác sĩ Alexandre Yersin đối với Việt Nam và nền y học thế giới.

    Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ sự quan tâm đến quá trình công tác, nghiên cứu khoa học của bác sĩ Yersin tại Việt Nam, cũng như những giá trị lịch sử và kiến trúc được nhà trường gìn giữ qua nhiều thế hệ. 

    Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai phu nhân đã tham dự hoạt động giới thiệu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.

    Tại khu trưng bày của Viện Dược liệu, hai phu nhân đã tìm hiểu quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam, từ nguồn giống, nuôi trồng đến chế biến thành các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe. 

    Các nội dung giới thiệu góp phần làm nổi bật truyền thống y học dân tộc, gắn với tư tưởng "Nam dược trị Nam nhân" của đại danh y Tuệ Tĩnh, cùng những tri thức bản địa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

    Trường đại học Dược Hà Nội là địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước, gắn liền với tên tuổi bác sĩ Alexandre Yersin, nhà khoa học người Pháp gốc Thụy Sĩ, sinh năm 1863, tại bang Vaud, quê hương của Tổng thống Guy Parmelin. Ông là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường đại học Dược Hà Nội và Trường đại học Y Hà Nội ngày nay, đồng thời là nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền y học Việt Nam.

    ẢNH: TUẤN MINH

    Hai phu nhân đã nghe giới thiệu về lịch sử hơn 120 năm hình thành và phát triển của nhà trường; tham quan các không gian kiến trúc lịch sử, phòng làm việc và phòng hội đồng của các hiệu trưởng đầu tiên; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của bác sĩ Alexandre Yersin đối với Việt Nam và nền y học thế giới.

    ẢNH: TUẤN MINH

    Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ sự quan tâm đến quá trình công tác, nghiên cứu khoa học của bác sĩ Yersin tại Việt Nam, cũng như những giá trị lịch sử và kiến trúc được nhà trường gìn giữ qua nhiều thế hệ

    ẢNH: TUẤN MINH

    Hai phu nhân thăm giảng đường và tìm hiểu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống

    ẢNH: TUẤN MINH

    Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ về truyền thống sử dụng cây thuốc trong chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam, đồng thời giới thiệu sự phong phú, đa dạng của nguồn dược liệu bản địa, trong đó có sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý của Việt Nam

    ẢNH: TUẤN MINH

    Hai phu nhân cùng trải nghiệm làm gối chườm từ các loại thảo dược truyền thống như gừng, quế, hồi, khuynh diệp và thảo quyết minh. Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng phu nhân Caroline Parmelin chiếc gối thảo dược do chính tay mình thực hiện, thể hiện tình cảm chân thành và sự trân trọng dành cho vị khách quý.

    ẢNH: TUẤN MINH

    Kết thúc chương trình tham quan, hai phu nhân cùng thưởng thức trà thảo dược và các loại bánh truyền thống Việt Nam, trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa, thiên nhiên và đời sống của nhân dân hai nước. Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu sự đa dạng của văn hóa trà Việt Nam, cũng như mối gắn kết giữa điều kiện tự nhiên, tri thức bản địa và các sản phẩm truyền thống của từng vùng miền. Qua đó, phu nhân bày tỏ mong muốn bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước, con người Việt Nam.

    ẢNH: TUẤN MINH

     

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