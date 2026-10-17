Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ thăm Trường ĐH Dược Hà Nội

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Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân, chiều 17.10, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Caroline Parmelin, phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã cùng thăm Trường đại học Dược Hà Nội.
Tại đây, hai phu nhân đã nghe giới thiệu về lịch sử hơn 120 năm hình thành và phát triển của nhà trường; tham quan các không gian kiến trúc lịch sử, phòng làm việc và phòng hội đồng của các hiệu trưởng đầu tiên; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của bác sĩ Alexandre Yersin đối với Việt Nam và nền y học thế giới.
Phu nhân Caroline Parmelin bày tỏ sự quan tâm đến quá trình công tác, nghiên cứu khoa học của bác sĩ Yersin tại Việt Nam, cũng như những giá trị lịch sử và kiến trúc được nhà trường gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai phu nhân đã tham dự hoạt động giới thiệu về y học cổ truyền Việt Nam, tìm hiểu các loại cây thuốc, dược liệu và những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.
Tại khu trưng bày của Viện Dược liệu, hai phu nhân đã tìm hiểu quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây thuốc Việt Nam, từ nguồn giống, nuôi trồng đến chế biến thành các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe.
Các nội dung giới thiệu góp phần làm nổi bật truyền thống y học dân tộc, gắn với tư tưởng "Nam dược trị Nam nhân" của đại danh y Tuệ Tĩnh, cùng những tri thức bản địa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
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