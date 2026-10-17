Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Thụy Sĩ

Cùng dự lễ đón Tổng thống Thụy Sĩ có Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và thành phố Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin đến Việt Nam lần này diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa. Năm 2026 đánh dấu 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1.2025. Đó là nền tảng để hai nước bước sang một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn về chính trị, thực chất hơn về kinh tế và rộng mở hơn về hợp tác cho tương lai.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đi dọc thảm đỏ, bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Thụy Sĩ và Quốc thiều Việt Nam. ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung ẢNH: TUẤN MINH

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH