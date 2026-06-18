Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 18.6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nêu cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại đại hội ẢNH: HOÀNG TOÀN

Vai trò ngày càng lớn của phụ nữ Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị tổ chức hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần kiên trung, nhân hậu và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế và vai trò quan trọng.

Bên cạnh những thành tựu trong xã hội, phụ nữ tiếp tục giữ gìn và phát huy thiên chức trong gia đình, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự đại hội ẢNH: HOÀNG TOÀN

Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn như "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Nhiều mô hình, chương trình nhân văn như "Mẹ đỡ đầu", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra những hạn chế cần sớm khắc phục như: chất lượng hoạt động ở một số cơ sở hội chưa cao; công tác tập hợp phụ nữ trong khu công nghiệp chưa theo kịp thực tiễn; việc phòng ngừa và bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các hành vi bạo lực còn có lúc chưa kịp thời; năng lực chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ Hội còn hạn chế; tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo ở một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng…

Xây dựng tổ chức hội là điểm tựa của phụ nữ

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Đồng thời, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết liên quan vào cuộc sống.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời cho phụ nữ. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm phụ nữ yếu thế.

Bên cạnh đó, tổ chức hội cần đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no và hạnh phúc trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi. Công tác giáo dục giá trị gia đình, kỹ năng làm mẹ, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là trên môi trường mạng, cần được chú trọng hơn.

Các đại biểu dự đại hội ẢNH: P.N

"Hiệu quả hoạt động của Hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng cuộc sống của mỗi phụ nữ, trẻ em", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; chủ động tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới.

"Đặc biệt, các cấp hội phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, mỗi cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với thế hệ phụ nữ trẻ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh xây dựng các nền tảng số, cộng đồng học tập, phong trào "Bình dân học vụ số", các mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực KH-CN, quản lý xã hội và hoạt động cộng đồng.

Tổ chức Hội cần tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động để nâng cao hiệu quả phục vụ hội viên.

Tin tưởng vào truyền thống yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kỳ vọng phụ nữ cả nước sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng: "Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang".