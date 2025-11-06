Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Phụ nữ Việt tại Tây Úc gây quỹ hỗ trợ đồng bào: Gửi yêu thương về quê hương

T.T
T.T
06/11/2025 11:06 GMT+7

Luôn hướng về quê hương, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth (Tây Úc), Hội Phụ nữ Việt Nam Tây Úc (WAVNWA) khởi xướng và phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Tây Úc (WAVBC) tổ chức chương trình gây quỹ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tại Việt Nam.

Thấu hiểu và sẻ chia nỗi mất mát của người dân vùng thiên tai, những người phụ nữ Việt xa xứ ở Tây Úc đã cùng nhau lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách", thể hiện tình yêu quê hương bằng hành động khi Việt Nam phải liên tiếp hứng chịu những cơn bão lớn đổ bộ như: Ragasa (bão số 9), Bualoi (bão số 10) và Matmo (bão số 11): gây mưa lớn, lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành Việt Nam.

Phụ nữ Việt tại Tây Úc gây quỹ hỗ trợ đồng bào: Gửi yêu thương về quê hương - Ảnh 1.

Chị Hồng Jackson (bìa phải) - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Tây Úc đại diện cộng đồng phụ nữ, kiều bào ở Tây Úc trao gửi phần quỹ do bà con đóng góp về quê hương

Sự kiện gây quỹ tiếp nối sau chương trình năm 2024 hỗ trợ đồng bào vùng bão Yagi, thu hút đông đảo bà con kiều bào cùng bạn bè quốc tế.

Bên cạnh phần quyên góp giúp đỡ sẻ chia cùng đồng bào, chương trình còn mang đậm sắc màu văn hóa Việt qua các tiết mục ca múa nhạc dân gian, đấu giá từ thiện với hiện vật do doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đóng góp.

Phụ nữ Việt tại Tây Úc gây quỹ hỗ trợ đồng bào: Gửi yêu thương về quê hương - Ảnh 2.

Với sự hỗ trợ của Hội Chuyên gia, Trí thức Việt Nam tại Tây Úc (VASEA), chương trình được kết nối với ASIF trong chiến dịch "Nhân đôi yêu thương 2025", mỗi tấm lòng được gửi đến ủng hộ bà con sẽ được ASIF đối ứng 1:1, giúp nhân đôi tác động của sự tử tế, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến những gia đình Việt Nam đang cần được giúp đỡ sau thiên tai.

Phụ nữ Việt tại Tây Úc gây quỹ hỗ trợ đồng bào: Gửi yêu thương về quê hương - Ảnh 3.

Phụ nữ Việt tại Tây Úc gây quỹ hỗ trợ đồng bào: Gửi yêu thương về quê hương - Ảnh 4.

Chương trình bên cạnh việc chung tay san sẻ yêu thương gửi về bà con bị ảnh hưởng bão lũ còn mang đậm văn hóa Việt

Đến hết ngày 3.11, chương trình đã quyên góp được 13.371 đô la Úc (tương đương hơn 210 triệu đồng Việt Nam). Toàn bộ số tiền đã được chuyển đến Quỹ ASIF để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong vùng bão lũ ở Việt Nam.

Sự kiện gây quỹ không chỉ mang lại nguồn hỗ trợ vật chất mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, lòng nhân ái và vai trò tiên phong của phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng kiều bào. Từ những việc làm thiết thực, gần gũi; những người phụ nữ Việt ở Tây Úc góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam: nhân hậu, kiên cường và luôn hướng về quê hương yêu dấu.

Chương trình gây quỹ được tổ chức tại TP.Perth (Tây Úc), do chị Hồng Jackson – Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Tây Úc - điều phối. 

Với nhiều năm hoạt động vì cộng đồng, chị Hồng Jackson được biết đến như một người phụ nữ năng động, tận tâm và giàu lòng nhân ái. Chị không chỉ là cầu nối giữa kiều bào và quê hương mà còn là nguồn cảm hứng để phụ nữ Việt tại Tây Úc tự tin, gắn kết và cùng nhau lan tỏa giá trị tốt đẹp của người Việt Nam.

Phụ nữ Việt tại Tây Úc gây quỹ hỗ trợ đồng bào: Gửi yêu thương về quê hương - Ảnh 5.

Chị Hồng Jackson chia sẻ: "Mỗi người Việt dù ở bất cứ đâu đều mang trong tim tình yêu quê hương. Khi biết đồng bào đang gặp khó khăn, chúng tôi chỉ mong có thể góp một phần nhỏ bé để san sẻ mất mát và gửi đi thông điệp của tình người Việt Nam".

