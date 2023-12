Phú Quốc: 2 học sinh nhặt được iPhone, nhờ công an trả lại người mất

Chiều 30.12, ông Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS An Thới 1 (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết trường đã đề nghị Công an P.An Thới làm tờ trình UBND P.An Thới khen thưởng 2 học sinh đã có hành động đẹp, không tham của rơi.



Trước đó, cô Vũ Thị Quyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/2 của Trường THCS An Thới 1 cho hay, chiều 29.12, hai học sinh của lớp 9/2 là Nguyễn Ngọc Lân và Hà Gia Tú trên đường đi đá bóng về đến đoạn dốc Cô Sáu (P.An Thới) thì phát hiện một chiếc điện thoại iPhone bị đánh rơi trên đường.

Hai học sinh trả lại chiếc điện thoại iPhone cho người đánh mất THCS AN THỚI 1

Hai học sinh đã nhặt chiếc điện thoại rồi mang đến Công an P.An Thới nhờ tìm người đánh rơi trả lại. Qua kiểm tra, điện thoại các em nhặt được là chiếc iPhone 11 Promax. Đến sáng 30.12, Công an P.An Thới đã tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại và tiến hành trả lại trước sự chứng kiến của cô giáo chủ nhiệm và cả hai em Lân và Tú. Cô Quyên cũng cho biết: "Khi được công an gọi đến để nhận điện thoại, chủ nhân của chiếc điện thoại rất mừng và không tiếc lời khen hai học sinh có hành động đẹp, không tham của rơi".