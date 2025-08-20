Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Phú Quốc: Bắn 120 thùng pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9

Hoàng Trung
Hoàng Trung
20/08/2025 19:13 GMT+7

Tại kè chắn sóng cửa sông Dương Đông thuộc đặc khu Phú Quốc sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Ngày 20.8, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), cho biết vừa ký duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và 80 năm Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2025).

Theo đó, Phú Quốc sẽ tổ chức bắn 120 thùng pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 10 phút ngày 2.9, tại kè chắn sóng cửa sông Dương Đông.

Phú Quốc: Bắn 120 thùng pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh 1.

Kè chắn sóng cửa sông Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang), địa điểm được chọn bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2.9

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Trước khi bắn pháo hoa, từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 2.9, tại sân Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh đặc khu Phú Quốc sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước. Tại đây còn được thiết kế tiểu cảnh chụp ảnh kết hợp không gian thước phim lịch sử từ ngày 31.8 đến 2.9. 

Bên cạnh đó, Phú Quốc còn tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể dục thể thao, văn nghệ quần chúng và triển lãm ảnh với chủ đề "Phú Quốc xưa và nay".

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, các hoạt động được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân lộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới.

Khám phá thêm chủ đề

phú quốc Quốc khánh bắn pháo hoa Chương trình nghệ thuật
