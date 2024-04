Phú Quốc: Bắt khẩn cấp cựu chủ tịch xã nhận hối lộ để 'làm ngơ' phân lô bán nền

Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn nhận hối lộ

Ngày 27.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc phối hợp Viện KSND TP.Phú Quốc thi hành lệnh bắt khẩn cấp Du Việt Thanh (44 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, để điều tra xử lý về hành vi nhận hối lộ.

Công an TP.Phú Quốc thi hành lệnh bắt tạm giam Du Việt Thanh để điều tra, xử lý về hành vi nhận hối lộ CÔNG AN TỈNH KIÊN GIANG CUNG CẤP

Theo CSĐT Công an TP.Phú Quốc, qua mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan nhóm bị can Lê Minh Điệp (33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ - trụ sở tại TP.Phú Quốc), đơn vị phát hiện Du Việt Thanh nhận hối lộ 1 ô tô và tiền mặt với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng để "làm ngơ" cho các hoạt động phân lô bán nền đất rừng, đất nhà nước quản lý. Với hành vi này, Du Việt Thanh đã tiếp tay cho các bị can khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân hàng trăm tỉ đồng.

Trước đó, ngày 19.4, Công an TP.Phú Quốc đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Lê Minh Điệp, Đặng Văn Lĩnh (39 tuổi) và Đặng Văn Hùng (43 tuổi, cùng làm việc cho công ty của Điệp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phân lô, bán nền hơn 1.900 lô đất, tổng trị giá hơn 255 tỉ đồng

Bước đầu, Công an TP.Phú Quốc xác định, từ năm 20210 - 2022, Điệp với mác là giám đốc công ty đã cùng với Lĩnh, Hùng đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn (TP.Phú Quốc); đồng thời lấn chiếm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.

Sau đó, nhóm bị can này tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất, rồi thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy để chào bán với hình thức mua bán là lập vi bằng của các Văn phòng Thừa phát lại tại Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính.

Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng, ngoài các thửa đất trồng cây lâu năm đã có giấy chứng nhận quyền, còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Khi phân lô bán nền, các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của nhóm này do chỉ mới đặt cọc hoặc đã ký công chứng. Có thửa đất đã bán cho người này, sau đó lại tiếp tục bán cho người khác. Chỉ tính riêng các khu đất ở xã Cửa Cạn và xã Cửa Dương, tổng cộng nhóm của Điệp đã phân thành hơn 1.900 lô nền đất bán cho nhiều người tổng cộng hơn 255 tỉ đồng. Ngoài ra, nhóm của Điệp, Lĩnh, Hùng còn phân lô bán nền ở một số thửa đất khác trên địa bàn TP.Phú Quốc.

Qua công tác điều tra, còn xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và năm 2022 có biến động số dư nợ với tổng số tiền là trên 1.000 tỉ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất.

Vụ cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn nhận hối lộ đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.