Phú Quốc bùng nổ 'hot search' tại nhiều thị trường quốc tế

Từ những chuyến bay kín ghế đến lượng tìm kiếm tăng gần 700%

Phú Quốc đang trải qua một trong những giai đoạn tăng trưởng khách quốc tế ấn tượng nhất từ trước đến nay. Trong 7 tháng đầu năm 2026, đảo Ngọc đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 53,49% so với cùng kỳ.

Trong khi Maldives, Bali hay Phuket đã là những thị trường du lịch biển phát triển lâu năm với nền khách lớn, mức tăng trên 50% của Phú Quốc phản ánh sức bật của một điểm đến đang mở rộng nhanh cả về khả năng tiếp cận lẫn độ nhận diện quốc tế. Đảo Ngọc không chỉ thu hút thêm khách từ những thị trường quen thuộc tại Đông Bắc Á, mà còn liên tục được tìm kiếm tại Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Khách nước ngoài dạo bộ tại bãi Kem, Nam đảo Phú Quốc - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh

Rõ nét nhất là thị trường Hàn Quốc. Theo số liệu thị trường hàng không tháng 7, tuyến Incheon - Phú Quốc đạt hệ số sử dụng ghế bình quân khoảng 85,5%. Riêng Eastar Jet và Jeju Air ghi nhận tỷ lệ lần lượt lên tới 93,9% và 93,6%, đồng nghĩa nhiều chuyến bay gần như kín chỗ. Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Phú Quốc đã tăng từ vị trí thứ 15 lên thứ 5 trong nhóm điểm đến được người Hàn Quốc tìm kiếm nhiều nhất.

Sức nóng không dừng ở Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, lượt tìm kiếm từ khóa “Phu Quoc travel guide” trên mạng xã hội RedNote đã tăng tới 172%. Đây là tín hiệu đáng chú ý bởi nền tảng này đang có ảnh hưởng lớn tới quyết định lựa chọn điểm đến của thế hệ du khách trẻ Trung Quốc.

Tại Ấn Độ, dữ liệu tìm kiếm lưu trú của Agoda cho thấy Phú Quốc lọt top 10 điểm đến quốc tế được quan tâm nhiều nhất cho kỳ nghỉ trăng mật, với lượng tìm kiếm tăng gần 700% so với cùng kỳ. Những đám cưới, chuyến nghỉ dưỡng gia đình và đoàn khách quy mô lớn từ Ấn Độ xuất hiện ngày càng nhiều cũng cho thấy sự quan tâm trực tuyến đang từng bước chuyển hóa thành nhu cầu du lịch thực tế.

Sức hút của Phú Quốc tiếp tục lan sang các thị trường phương Tây. Tại Pháp, EnVols - tạp chí du lịch của Air France - đưa đảo Ngọc vào nhóm điểm đến hứa hẹn của năm 2026, dẫn dữ liệu cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về Phú Quốc tăng 53%. Ở Mỹ, TravelAwaits cũng gọi tên hòn đảo trong top 10 điểm đến thịnh hành của năm.

Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không vừa được Skytrax vinh danh hàng đầu châu Á hiện đã có nhiều chuyến bay thẳng tới Kuala Lumpur, Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Singapore, Thành Đô, Bangkok…

Điều gì đang giữ chân du khách ở Phú Quốc?

Một điểm đến có thể nổi lên nhờ cảnh đẹp, nhưng để biến sự quan tâm trên màn hình tìm kiếm thành những kỳ nghỉ thực tế, cảnh quan thôi chưa đủ. Sức bật của Phú Quốc trong năm 2026 đến từ sự cộng hưởng giữa chính sách nhập cảnh thuận lợi và hệ sinh thái trải nghiệm liên tục được bổ sung.

Phú Quốc hiện là điểm đến duy nhất tại Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực riêng cho người nước ngoài với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Công dân của một số quốc gia còn có thể nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực đơn phương với thời hạn tạm trú 45 ngày.

Sunset Town rực rỡ trong ánh đèn đường phố và sắc màu pháo hoa nghệ thuật hàng đêm

Song, yếu tố giúp hòn đảo giữ chân du khách lâu hơn nằm ở mật độ trải nghiệm ngày càng dày. Chỉ riêng khu vực Nam đảo, một hành trình có thể đi từ bãi biển, nghỉ dưỡng cao cấp đến công viên nước, trò chơi cảm giác mạnh, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa trong cùng một ngày.

Tâm điểm của các hoạt động vui chơi là Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town). Được kiến tạo theo cảm hứng từ những thị trấn ven Địa Trung Hải, nơi đây tập trung Cầu Hôn, các dãy phố nhiều màu sắc và hệ thống sân khấu bên mặt biển.

Không gian giải trí này chuẩn bị được tiếp thêm sức nóng trong mùa cao điểm cuối năm. Dự kiến tháng 11, show diễn “cháy vé” bậc nhất Phú Quốc Symphony of the Sea sẽ trở lại với mùa thứ ba, được nâng cấp đáng kể cả về quy mô sân khấu lẫn mật độ trình diễn.

Góc xem show và pháo hoa “10 điểm” của Sun Bavaria GastroPub - nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới

So với mùa trước, lượng pháo hoa dự kiến tăng gấp ba. Đặc biệt, phần trình diễn sẽ được “chắp bút” bởi các đội đến từ Trung Quốc và Bồ Đào Nha - hai nhà vô địch Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF năm 2025 và 2026.

Ngay dưới ánh pháo hoa rực rỡ là Sun Bavaria GastroPub - công trình được Guinness ghi nhận là nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới. Dự án đang tiếp tục được làm mới về không gian và dịch vụ phục vụ mùa thứ ba của Symphony of the Sea. Với tầm nhìn trực diện ra sân khấu cùng buffet quốc tế tăng lên gần 100 món, nơi đây tiếp tục được định vị là một trong những vị trí đẹp nhất để vừa dùng bữa, vừa thưởng thức show diễn và pháo hoa tại Sunset Town.

Những đoạn lao dốc “thót tim” của trò chơi Mộc Xà Thịnh Nộ - tàu lượn bằng gỗ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam ẢNH: SG

Từ Sunset Town, du khách có thể vi vu đến Hòn Thơm trên tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới. Đặt chân tới “tiểu Phú Quốc”, du khách sẽ bước vào một thế giới giải trí sôi động tại công viên nước Aquatopia với hơn 20 trò chơi, trong đó có những trò cảm giác mạnh nổi tiếng như “Xà vương giao chiến” hay “Phi long cưỡi sóng”. Với những du khách yêu thích thử thách, Làng Exotica có “Mộc Xà Thịnh Nộ” - trò chơi tàu lượn gỗ đầu tiên tại Việt Nam với gần 900 m đường ray uốn lượn.

Lượng khách tăng trên 53%, nhiều chuyến bay quốc tế gần kín ghế và mức độ tìm kiếm tăng mạnh tại hàng loạt thị trường không phải những tín hiệu rời rạc. Chúng cho thấy Phú Quốc đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới: không chỉ được nhắc đến nhiều hơn, mà đang thực sự trở thành lựa chọn của du khách từ Á sang Âu khi tìm kiếm một điểm đến biển cho kỳ nghỉ tiếp theo.