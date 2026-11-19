Sáng 19.11, tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Lễ chuyển giao đánh dấu thời khắc quan trọng, khép lại Năm APEC 2026 và chính thức mở ra Năm APEC Việt Nam 2027.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, sau năm 2006 tại Hà Nội và năm 2017 tại Đà Nẵng. Riêng dịp APEC 2017, theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã ký 121 thỏa thuận hợp tác và hợp đồng với tổng trị giá gần 20 tỉ USD.

Kỳ vọng vì thế không chỉ dừng ở một sự kiện đối ngoại. Tại cuộc làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC 2027 ngày 6.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia.

Hệ mái uốn lượn như những lớp sóng biển tạo nên dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc

Chuỗi công trình đồng bộ từ sân bay đến Trung tâm Hội nghị

Phần việc nặng nề nhất để hiện thực hóa yêu cầu đó đang diễn ra tại Phú Quốc, địa phương được Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng trở thành cực tăng trưởng du lịch mới. Theo danh mục được phê duyệt, 21 dự án phục vụ sự kiện có tổng mức đầu tư sơ bộ 137.138 tỉ đồng.

Trong mạng lưới dự án ấy, Sun Group là nhà đầu tư nhiều công trình then chốt, được quy hoạch theo hành trình của đại biểu, từ hạ cánh, di chuyển, tới dự họp và lưu trú.

Điểm khởi đầu của chuỗi hành trình đó là Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Dự án mở rộng do Sun Group triển khai có quy mô khoảng 1.050 ha, giai đoạn đầu hướng tới công suất 20 - 24 triệu hành khách/năm. Ngày 29.10, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau tám tháng thi công. Nhà ga T2 đạt khoảng 95% kết cấu bê tông khu chính; nhà ga VIP cơ bản hoàn thành kết cấu.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau mở rộng, hướng tới công suất 20 - 24 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn đầu

Nối sân bay với khu vực tổ chức hội nghị là đường tỉnh ĐT.975 được mở rộng lên 10 làn xe và tuyến tàu điện nhẹ LRT dài 17,59 km, tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, theo hình thức BOT. Đầu tháng 11, hơn 11 km ray đơn của tuyến LRT đã được lắp đặt.

Cuối trục giao thông là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng do Sun Group đầu tư, tổng vốn khoảng 21.860 tỉ đồng. Trung tâm hội nghị có tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m², trong đó không gian đại tiệc rộng 11.050 m² sử dụng kết cấu vượt nhịp 81m không cột giữa.

Nơi lưu trú cho đại biểu được chuẩn bị tại khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ rộng khoảng 88,4 ha của Sun Group. Quần thể 17 tòa khách sạn hướng biển dự kiến bổ sung gần 7.000 phòng trong giai đoạn đầu. Cuối tháng 10 vừa qua, hai tòa dự kiến mang thương hiệu W Hotels và JW Marriott Marquis lần lượt lên tầng 32 và tầng 22, mục tiêu cất nóc cuối tháng 11.

Để các hạng mục cùng về đích, nhịp thi công được duy trì liên tục. Riêng công trường sân bay huy động hơn 7.600 nhân sự mỗi ngày, nhiều hạng mục thi công ba ca, bốn kíp. PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận xét: "Hiếm khi một khối lượng công việc lớn như vậy được tổ chức trên nhiều mặt trận cùng lúc, với nhịp độ xuyên suốt như tại Phú Quốc".

Yêu cầu "3 không" trong giai đoạn nước rút

Nỗ lực trên công trường đã được lãnh đạo cấp cao ghi nhận. Ngày 25.10, khảo sát các dự án tại Phú Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương tỉnh An Giang, các nhà đầu tư, đặc biệt là Sun Group, cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ. Đi cùng sự ghi nhận là yêu cầu "3 không": không lùi mốc tiến độ, không hạ chuẩn chất lượng, không để xảy ra sai phạm.

Cụm khách sạn Bãi đất đỏ, cùng Trung tâm Hội nghị và triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng đang tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 30.6.2027 ẢNH: HOÀNG HÀ

Yêu cầu này được đặt ra đúng thời điểm nhiều dự án chuyển từ thi công kết cấu sang lắp đặt thiết bị, kiểm tra kỹ thuật và chuẩn bị vận hành. Ủy ban Quốc gia APEC 2027 xác định quý 4/2026 là giai đoạn nước rút. Tỉnh An Giang đặt mục tiêu hoàn thành các công trình trước 30.6.2027, dành thời gian còn lại cho nghiệm thu và vận hành thử.

Áp lực vẫn rất lớn. Theo Bộ Tài chính, vốn đầu tư công giải ngân cho các dự án APEC đến ngày 29.10 đạt hơn 7.548 tỉ đồng, tương đương 76,02% kế hoạch năm, song tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều.

Song song với hạ tầng, Phú Quốc cũng đang chuẩn bị yếu tố con người. Địa phương triển khai đề án phổ cập ngoại ngữ qua chương trình "Phú Quốc Hello World" cho cộng đồng và bồi dưỡng kiến thức APEC cho 150 cán bộ, tình nguyện viên; tổ chức các lớp tập huấn văn hoá ứng xử, kỹ năng phục vụ du khách quốc tế cho đội ngũ lái xe taxi và các lực lượng phục vụ trực tiếp phục vụ Hội nghị APEC 2027. Ngoài ra Sun Group cũng tổ chức chương trình "Dịch vụ từ tâm - Mỗi cư dân là một Đại sứ Văn hóa" tại Nam đảo.

Đặc khu Phú Quốc và Sun Group ký biên bản ghi nhớ với EDUMINA để triển khai chương trình “Phú Quốc - Hello World”

Danh mục APEC cũng không chỉ gồm những công trình nổi bật. Các hạng mục cấp nước, xử lý nước thải, ngầm hóa hạ tầng và tái định cư đang được triển khai, giải quyết những sức ép phát triển nhiều năm của đảo. Đây là cách để các công trình phục vụ APEC đi đúng tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong bài viết "Chung một đại dương - Chung một tương lai": "Trên hết, thành quả tăng trưởng phải được chuyển hoá thành cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân".

Đó cũng là thước đo cuối cùng cho vai trò chủ nhà mà Việt Nam vừa tiếp nhận tại Thâm Quyến: khi Tuần lễ Cấp cao khép lại, sân bay, tuyến tàu điện, trung tâm hội nghị và hạ tầng đô thị sẽ ở lại, phục vụ người dân, du khách và đưa Phú Quốc tiến gần hơn mục tiêu trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của Việt Nam.