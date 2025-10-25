Phú Quốc dẹp nạn bò thả rông

Ngày 25.10, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), lãnh đạo đặc khu vừa có văn bản về việc không thả rông và để vật nuôi phóng uế nơi công cộng.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 10.2025, lãnh đạo Phú Quốc ra thông báo liên quan vấn đề này. Trước đó, ngày 3.10, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, đã ký văn bản về việc cấm chăn thả rông gia súc (bò) tại các khu vực công cộng.

Một đàn bò đang bới tung bãi rác ở khu vực sân bay Phú Quốc cũ vào chiều 25.10 ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng người dân thả rông vật nuôi và để vật nuôi phóng uế bừa bãi nơi công cộng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Tình trạng này có thể tiềm ẩn tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của cộng đồng dân cư, mất thiện cảm trong mắt khách du lịch.

Do đó, địa phương có thông báo cấm người dân đốt rác, không thả rông và để vật nuôi phóng uế nơi công cộng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 250 triệu đồng, thậm chí sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Một đàn bò đang gặm cỏ trong quảng trường Hồ Chí Minh ở đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

UBND đặc khu Phú Quốc giao Công an Phú Quốc và Đội kiểm tra trật tự đô thị phối hợp ban nhân dân các khu phố tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm nếu phát hiện người dân có hành vi vi phạm

Chúng tôi vừa nhận được một số hình ảnh bò thả rông ở khu vực quảng trường Hồ Chí Minh. Người gửi ảnh cho biết, gần đây, anh có nhóm bạn từ Hà Nội vào thăm. Sau khi ăn cơm tối xong, anh dẫn nhóm bạn ra tham quan quảng trường Hồ Chí Minh.

"Cứ nghĩ dẫn bạn ra đó tham quan để biết Phú Quốc cũng có quảng trường hoành tráng. Khi bạn tôi chỉ về phía mấy con bò đang gặm cỏ, thật tình không còn gì mắc cỡ hơn", người gửi ảnh nói.

Theo nhiều người dân Phú Quốc, tình trạng gia súc thả rông đã xảy ra từ nhiều năm nay. Để dẹp được triệt để tình trạng trên, chính quyền địa phương cần phải mạnh tay hơn nữa, cần có biện pháp chế tài nặng.

Anh Nguyễn Quốc Việt (người dân ấp Cây Thông Ngoài) cho biết, anh từng húc phải bò trên đường rất nhiều lần. Không phải anh không cẩn thận khi chạy xe, mà vì nhiều con bò từ trong lề đường nhào ra đột ngột khiến anh không kịp trở tay.

"Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải nghiêm cấm và phạt nặng. Chẳng hạn, chủ nuôi khi thả rông trâu bò hoặc chó bắt buộc phải đeo thẻ tên xác nhận chính chủ. Nếu ai không thực hiện, khi thả rông ra ngoài, cơ quan chức năng có quyền tịch thu. Còn khi có thẻ đeo, vật của ai gây tai nạn phải chịu mọi đền bù", anh Việt nói.



