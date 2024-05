Phú Quốc là điểm du lịch nhiệt đới có chi phí phải chăng nhất thế giới

Biển Phú Quốc đẹp mê hoặc

Trải nghiệm xứng đáng hơn nhiều mức giá du khách bỏ ra

Mới đây, Travel+Leisure, tạp chí du lịch uy tín của Mỹ với hơn 16 triệu độc giả, đã vinh danh đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam trong bảng xếp hạng "điểm đến nhiệt đới giá phải chăng nhất thế giới", cùng với các địa danh nổi tiếng khác như thủ phủ bang Yucatan của Mexico, Bali của Indonesia, Negril của Jamaica.

Theo tờ báo, để đến được hòn đảo thiên đường Phú Quốc, nhiều du khách đã không ngại ngần đi các chuyến bay nối chuyến. Bởi lẽ, trải nghiệm ở “đảo ngọc” xứng đáng hơn nhiều mức giá và thời gian mà du khách phải bỏ ra.

Đảo ngọc có những khu nghỉ dưỡng sang trọng và cả những khách sạn bình dân

Chi phí lưu trú tại Phú Quốc không hề đắt đỏ, bởi đảo ngọc có những khu nghỉ dưỡng sang trọng và cả những khách sạn bình dân, nên du khách dễ dàng tìm thấy nơi nghỉ ngơi phù hợp với ngân sách và sở thích của mình.

Phú Quốc cũng sở hữu vô vàn hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, từ khám phá những bãi biển đẹp bậc nhất thế giới Bãi Sao, Bãi Kem cho đến tham quan Vườn quốc gia Phú Quốc, nơi sinh sống của hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm trong hệ sinh thái nhiệt đới ấn tượng.

Một trong những thế mạnh của Phú Quốc mà ít nơi nào có được là những siêu quần thể vui chơi giải trí hấp dẫn với chi phí cực lý tưởng, mang đến cho du khách những trải nghiệm cả tuần không chán. Trong đó điển hình như Thị trấn Hoàng Hôn với hàng loạt điểm đến hấp dẫn: Cầu Hôn - biểu tượng du lịch mới được CNN ca ngợi, chợ đêm bên biển Vui Phết, nhà hát múa rối À Ơi, Kiss of The Sea - show trình diễn nghệ thuật đa phương tiện hàng đầu thế giới kết hợp cùng show pháo hoa nghệ thuật hàng đêm…

Để tối ưu kỳ nghỉ của du khách, Sun Group đang giới thiệu những chương trình và ưu đãi hấp dẫn đối với du khách lưu trú tại Bãi Kem và vui chơi ở Thị trấn Hoàng Hôn. Cụ thể, các kỳ nghỉ của du khách tại các khu nghỉ dưỡng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, New World Phu Quoc Resort, La Festa Phu Quoc Curio Collection by Hilton đã bao gồm vé xem show Nụ Hôn Của Biển Cả. Hay với những du khách mua vé trải nghiệm Sun World Hon Thom sẽ được tặng kèm vé tham quan Cầu Hôn.

Phú Quốc ngày càng có nhiều trải nghiệm hấp dẫn

'Con cưng' của du khách quốc tế

Thời báo kinh tế Hàn Quốc - Dailian nhận định Phú Quốc là một trong những điểm đến “chữa lành” tiêu biểu nhất tại Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng dẫn đầu trong 4 tháng đầu năm, vượt qua cả Chiang Mai hay Bali. Tờ này cũng chỉ ra Phú Quốc đang nổi lên như một điểm lưu trú dài ngày, khi đây là nơi duy nhất của Việt Nam cho phép miễn thị thực 30 ngày dành cho khách quốc tế.

Cầu Hôn - thỏi nam châm hút khách quốc tế đến Phú Quốc

Trước đó, chuyên gia du lịch Lee Chae-hyeon (Hàn Quốc) chia sẻ lý do Phú Quốc được du khách từ xứ kim chi yêu thích trên AsiaA, đó là cát trắng biển xanh, khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm, nhiệt độ trung bình chỉ 27 độ C, luôn chiều lòng du khách du lịch đến thăm.“Chỉ mất 5 tiếng, khách Hàn Quốc có thể bay từ đông sang hè khi đến Phú Quốc", tờ này viết.

Trong quý 1, khách quốc tế đến Phú Quốc ghi nhận hơn 500.000 lượt, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó du khách Hàn Quốc và Đài Loan chiếm đa số, chỉ riêng 4 tháng đầu năm ghi nhận 221.657 lượt khách Hàn Quốc đến đảo ngọc, tăng 165% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, khách Đài Loan tăng trưởng phi mã 1.100% so với cùng kỳ với 82.135 lượt khách.

Hiện các hãng bay Hàn Quốc như Jeju Air, Korean Air và Jin Air đều có đường bay thẳng đến đảo. Hãng hàng không giá rẻ của Đài Loan Tiger Air cũng đã bắt đầu khai thác đường bay thẳng mới giữa Đào Viên và Phú Quốc. Đây là điều kiện thuận lợi, giúp thu hút du khách từ hai quốc gia này đến địa phương du lịch hơn nữa.

Với chính sách đặc thù, Phú Quốc hiện có lợi thế rất lớn khi miễn thị thực cho du khách với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Theo dự báo của các chuyên gia trong hội nghị công bố đồ án quy hoạch của TP Phú Quốc đến năm 2040, Phú Quốc có thể đón 14,6 triệu lượt khách du lịch. Tầm nhìn của thành phố đảo là trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ, cạnh tranh với các trung tâm du lịch lớn của châu Á như Phuket, Bali. Đà tăng trưởng của Phú Quốc không chỉ minh chứng cho vẻ đẹp và sức hút của đảo, mà còn là một tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam.