Phú Quốc ngày 28 tết: Tàu, phà đông kín khách, sân bay vắng vẻ

Trưa 30.1 (tức 28 tết), theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại Cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc, Kiên Giang), lượng khách rời đảo về quê ăn tết rất đông khiến khu vực kiểm soát vé tại các cầu tàu đông kín.

Tàu đông khách “người đi, xe ở lại”

Một nhân viên phụ trách an ninh tại Cảng Bãi Vòng cho biết, liên tục 2 ngày nay, lượng khách rời đảo về quê bằng đường tàu và phà rất đông, đã có tình trạng khách đến cảng nhưng vẫn chưa mua được vé. Đa số khách rời đảo bằng đường biển phải mua vé trước ít nhất 2 ngày, thế nhưng kể từ hôm qua (29.1), các hãng tàu đều "cháy" vé.

Nhân viên cảng còn cho biết, 2 hôm nay xảy ra tình trạng nhiều khách đi tàu có mang theo xe máy nhưng phải chịu cảnh “người đi, xe ở lại”, bởi mỗi chuyến tàu chở được 280 - 300 khách nhưng chỉ có thể chở kèm theo khoảng 50 - 60 xe máy. “Nhiều khách đi tàu cứ theo tỷ lệ 1 khách kèm 1 xe thì làm sao tàu chở hết được. Trước tình hình đó, phía nhà tàu đành giải quyết cho khách đi trước, còn xe sẽ sắp xếp cho đi những chuyến tàu sau hoặc bằng phà. Như vậy, khách qua đến bờ bên kia phải ngồi chờ để nhận xe”, nhân viên cảng nói.

Anh Nguyễn Văn Út (28 tuổi, quê An Giang) cho biết vợ chồng anh ra Phú Quốc sinh sống bằng nghề mộc. Năm nay, cả 2 quyết định về quê ăn tết cùng cha mẹ nên đã đặt vé trước 1 tuần. “Biết mấy ngày cận tết việc di chuyển sẽ khó khăn nên tôi mua vé trước cho chắc ăn, nếu phút chót vì lý do nào đó thay đổi quyết định thì chấp nhận bỏ 2 vé tàu”, anh Út chia sẻ.

Còn anh Trần Tấn Quốc (32 tuổi, quê Long An) cho biết dù chuyến tàu của anh xuất phát đi Hà Tiên tới 13 giờ 30 mới khởi hành nhưng mới 12 giờ anh đã đến bến tàu, vì nhân viên bán vé có dặn nếu đem theo xe máy thì phải đến cảng sớm.





Trường hợp may mắn khi không mua vé trước mà vẫn rời được đảo về quê đó là anh Lê Công Tâm (37 tuổi, quê Cà Mau). Anh Tâm cho biết do tính chất công việc, không thể định trước ngày về nên anh không thể mua vé trước. Sáng 30.1, anh cùng vợ con ra cảng với chủ ý khi nào mua được vé thì đi, còn không thì ngồi chờ. May mắn là vợ chồng anh chỉ chờ chừng 2 giờ thì có người nhường vé cho vợ chồng anh đi chuyến phà trưa.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực bến phà Thạnh Thới (cũng thuộc khu vực cảng Bãi Vòng) tình hình có vẻ đỡ căng hơn, khi mỗi chiếc phà có thể chở được rất nhiều xe, trong đó có cả ô tô.

Sân bay vắng khách check-in

Trưa cùng ngày, ghi nhận của PV Thanh Niên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho thấy tại khu vực check-in của cảng khá vắng khách, nguyên một khoảng sảnh rộng nhưng chỉ có vài người. Bên cạnh đó, có 36 quầy làm thủ tục thì chỉ khoảng 50% trong số đó hoạt động.

Theo ghi nhận, trên màn hình tại các quầy check-in, hiển thị thông tin có chuyến bay lúc 14 giờ 5 phút đi TP.HCM và 14 giờ 20 phút đi Hà Nội, nhưng tại quầy làm thủ tục, chỉ lác đác vài khách đứng chờ nhân viên hoàn tất thủ tục lên máy bay. Còn tại khu vực kiểm tra an ninh vào phòng chờ, lượng người cũng rất ít.

Thông tin với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết theo kế hoạch, từ nay đến mùng 7 Tết Nhâm Dần, mỗi ngày đón từ 37 đến 62 chuyến bay (ngày mùng 3 tết đón 62 chuyến), tất cả đều là những chuyến bay trong nước.