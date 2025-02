Phú Quốc: Phát hiện 2 tàu cá chở 41.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 4.2, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, các đơn vị trực thuộc vừa bắt 2 tàu cá chở hơn 41.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 ngày 3.2, tại khu vực cách mũi An Thới, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) về hướng tây nam khoảng 24 hải lý, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới phối hợp tàu của Đồn Biên phòng Thổ Châu tiến hành kiểm tra tàu cá KG-96113-TS do có biểu hiện nghi vấn.

Đây là tàu cá do ông Trần Minh Trân (30 tuổi, ở xã Tây Yên, H.An Biên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, trên tàu còn có 3 thuyền viên khác. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu cá có các hầm chứa khoảng 20.000 lít chất lỏng màu vàng nhạt, nghi là dầu DO.

Lực lượng biên phòng kiểm tra tàu cá phát hiện số lượng dầu DO không rõ nguồn gốc ẢNH: BIÊN PHÒNG KIÊN GIANG CUNG CẤP

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trân và 3 thuyền viên trên tàu khai nhận số chất lỏng màu vàng nhạt trên là dầu DO do ông Trân mua lại của 1 tàu lạ (không rõ lai lịch) trong vùng biển Việt Nam.

Làm việc ban đầu với lực lượng biên phòng, ông Trân cho biết, mục đích mua dầu DO là để khai thác hải sản. Tuy nhiên ông Trân không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu DO nói trên.

Tiếp đó, vào khoảng 4 giờ 45 ngày 3.2, tại khu vực cách mũi An Thới về hướng tây nam khoảng 18 hải lý, Tổ công tác cơ động trên biển tiến hành kiểm tra tàu cá KG-91060-TS, do ông Nguyễn Thành Công (38 tuổi, ở TP.Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Thời điểm này, trên tàu còn có 2 thuyền viên khác.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trên tàu cá có các hầm chứa khoảng 21.000 lít chất lỏng màu vàng nhạt nghi là dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, ông Công và 2 thuyền viên trên tàu cũng khai nhận số chất lỏng màu vàng nhạt trên là dầu DO do ông Công mua lại của 1 tàu lạ (không rõ lai lịch) trong vùng biển Việt Nam. Ngoài ra, ông Công cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu DO nói trên.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, cử lực lượng dẫn giải người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật 2 vụ việc về cảng Vịnh Đầm thuộc xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc để tiếp tục điều tra xử lý.