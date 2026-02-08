Phú Quốc: Tạm dừng hoạt động cơ sở mầm non có bảo mẫu đánh trẻ

Ngày 8.2, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với cơ sở mầm non Happy Home và buộc tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục cần thiết.

Công an đặc khu Phú Quốc đang làm việc với bảo mẫu có hành vi đánh trẻ tại cơ sở mầm non Happy Home ẢNH: CTV

Trước đó, mạng xã hội ở Phú Quốc xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo đen nhiều lần đánh, dí vào đầu một bé trai. Sau khi đoạn clip đăng tải, có nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc.

Nhận được phản ánh, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Theo đó, Công an đặc khu Phú Quốc đã mời cô N.T.T.T (bảo mẫu có hành vi thiếu chuẩn mực với bé trai) và chủ cơ sở mầm non Happy Home đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, cô T. đã thừa nhận hành vi của mình là không đúng. Cô T. kể thêm sự việc xảy ra vào trưa 13.1, lúc này bé trai nói trên bị ngã và khóc. Sau đó, cô có hành vi dùng chân gạt bé trai sang một bên, dùng tay tác động vào vùng đùi bé. Cô làm vậy với mục đích để bé sợ, nín khóc.

Qua kiểm tra, cơ sở mầm non tư thục Happy Home có 32 trẻ đang theo học, trong đó có 22 trẻ từ 18 - 36 tháng tuổi, 10 trẻ 4 - 5 tuổi. Cơ sở có 7 người, gồm giáo viên, bảo mẫu và nhân viên phục vụ. Đồng thời, chủ cơ sở chưa trình được đầy đủ các hồ sơ thủ tục thành lập nhóm trẻ theo quy định.

Trước tình hình đó

,

cơ

quan chức năng

yêu cầu tạm ngưng hoạt động giảng dạy trẻ ở cơ sở

mầm non

này cho đến khi bổ sung giấy tờ liên quan đầy đủ.