Giáo dục

Phú Quốc: Tạm dừng hoạt động cơ sở mầm non có bảo mẫu đánh trẻ

Hoàng Trung
08/02/2026 13:22 GMT+7

Cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc (An Giang) yêu cầu cơ sở mầm non Happy Home tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục cần thiết.

Ngày 8.2, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với cơ sở mầm non Happy Home và buộc tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục cần thiết.

Phú Quốc: Tạm dừng hoạt động cơ sở mầm non có bảo mẫu đánh trẻ- Ảnh 1.

Công an đặc khu Phú Quốc đang làm việc với bảo mẫu có hành vi đánh trẻ tại cơ sở mầm non Happy Home

ẢNH: CTV

Trước đó, mạng xã hội Phú Quốc xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo đen nhiều lần đánh, dí vào đầu một bé trai. Sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc.

Nhận được phản ánh, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Theo đó, Công an đặc khu Phú Quốc đã mời N.T.T.T (bảo mẫu có hành vi thiếu chuẩn mực với bé trai) và chủ cơ sở mầm non Happy Home đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi của mình là không đúng. Cô T. kể thêm sự việc xảy ra vào trưa 13.1, lúc này bé trai nói trên bị ngã và khóc. Sau đó, cô có hành vi dùng chân gạt bé trai sang một bên, dùng tay tác động vào vùng đùi bé. Cô làm vậy với mục đích để bé sợ, nín khóc.

Qua kiểm tra, cơ sở mầm non tư thục Happy Home có 32 trẻ đang theo học, trong đó có 22 trẻ từ 18 - 36 tháng tuổi, 10 trẻ 4 - 5 tuổi. Cơ sở có 7 người, gồm giáo viên, bảo mẫu và nhân viên phục vụ. Đồng thời, chủ cơ sở chưa trình được đầy đủ các hồ sơ thủ tục thành lập nhóm trẻ theo quy định.

Trước tình hình đó, quan chức năng yêu cầu tạm ngưng hoạt động giảng dạy trẻ ở cơ sở mầm non này cho đến khi bổ sung giấy tờ liên quan đầy đủ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
