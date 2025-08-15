Ngày 15.8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ việc một phụ xe khách ngang nhiên ngồi giữa đường, cản trở các phương tiện lưu thông trên QL1 đoạn qua P.Hải Vân, hướng về hầm Hải Vân.

Người đàn ông ngồi giữa QL1 chặn đứng các phương tiện đang lưu thông gây rối loạn giao thông ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang di chuyển thì bị một người đàn ông mặc áo thun đỏ có in logo nhà xe T.Q.D (chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị) bất ngờ lao ra chặn đường.

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Người này thậm chí ngồi hẳn xuống giữa đường để ngăn cản xe, sau đó đứng dậy, tiến tới chỉ trỏ và tiếp tục đứng chắn đầu xe trong thời gian dài. Đoạn clip cũng cho thấy người này ra hiệu cho một xe khách khác mang BS 43H-091.38 của nhà xe T.Q.D di chuyển về hướng hầm Hải Vân.