Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1
Video Thời sự

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Ngọc Hân
Ngọc Hân
15/08/2025 17:55 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc xác minh vụ phụ xe khách ngồi giữa quốc lộ 1 chặn xe, gây ùn ứ và mất an toàn giao thông.

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Ngày 15.8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ việc một phụ xe khách ngang nhiên ngồi giữa đường, cản trở các phương tiện lưu thông trên QL1 đoạn qua P.Hải Vân, hướng về hầm Hải Vân.

- Ảnh 1.

Người đàn ông ngồi giữa QL1 chặn đứng các phương tiện đang lưu thông gây rối loạn giao thông

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang di chuyển thì bị một người đàn ông mặc áo thun đỏ có in logo nhà xe T.Q.D (chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị) bất ngờ lao ra chặn đường.

Phụ xe ngồi giữa đường, chặn xe gây hỗn loạn quốc lộ 1

Người này thậm chí ngồi hẳn xuống giữa đường để ngăn cản xe, sau đó đứng dậy, tiến tới chỉ trỏ và tiếp tục đứng chắn đầu xe trong thời gian dài. Đoạn clip cũng cho thấy người này ra hiệu cho một xe khách khác mang BS 43H-091.38 của nhà xe T.Q.D di chuyển về hướng hầm Hải Vân.

chặn xe phụ xe ngồi giữa đường ngồi giữa đường Cản trở giao thông An toàn giao thông Quốc lộ 1 xôn xao mạng xã hội
