Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Ngày 1.3, Cơ quan CSĐT Công an TX.Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực thi lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông Tôn Thất Thịnh (55 tuổi, trú ở khu phố Bà Triệu, P.7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Cầu thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Tôn Thất Thịnh V.T

Ngoài bị can Thịnh, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TX.Sông Cầu cũng đã khởi tố 6 bị can khác cùng tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đó là các bị can: Nguyễn Viết Thu (51 tuổi, ở khu phố Ninh Tịnh 5, P.9, TP.Tuy Hòa), nguyên Giám đốc Ban QLRPH Sông Cầu, hiện là Giám đốc Ban QLRPH H.Sơn Hòa; Phạm Văn Nam (47 tuổi, trú ở khu phố Long Bình Đông, P.Xuân Phú, TX.Sông Cầu), Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Ban QLRPH Sông Cầu; Nguyễn Vũ Bình (45 tuổi, trú ở khu phố Long Hải Đông, P.Xuân Yên, TX.Sông Cầu), Phó trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật; Ngô Kiều Dung (39 tuổi, trú ở khu phố Long Hải Nam, P.Xuân Yên, TX.Sông Cầu), kế toán và 2 viên chức Ban QLRPH Sông Cầu là Nguyễn Hữu Sang (50 tuổi, trú ở thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ Đông, H.Tây Hòa, Phú Yên) và Nguyễn Hữu Huy (48 tuổi, trú ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa).

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 9.2023 từ nguồn đơn của công dân gửi đến Công an TX.Sông Cầu tố giác tội phạm có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí; qua xác minh đơn và thu nhập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TX.Sông Cầu có đủ căn cứ xác định: từ giữa tháng 7.2021 đến cuối năm 2023, giám đốc và một số viên chức ở Ban QLRPH Sông Cầu đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán, không ký kết hợp đồng với các tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện những hạng mục thi công theo hồ sơ thiết kế trồng rừng thay thế, mà lại thống nhất chỉ định thầu, giao cho một số cán bộ, viên chức của Ban QLRPH Sông Cầu thực hiện, rồi tự tìm kiếm, thỏa thuận riêng với các tổ chức pháp nhân lập các thủ tục hợp thức hóa hồ sơ từ hợp đồng đến thanh quyết toán.

Sau khi được thanh toán tiền, cán bộ, viên chức được chỉ định thầu phải trích lại 10% giá trị các hạng mục thiết kế trồng rừng thay thế để Ban QLRPH Sông Cầu chi phí tiếp khách, lễ, tết… Ước tính số tiền các bị can gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 211 triệu đồng.