Phú Yên: Bốn cô gái đánh hội đồng 1 nữ sinh, lột đồ quay clip

Ngày 1.9, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, Công an TX.Đông Hòa đã mời 5 nữ sinh các trường cấp 2 trên địa bàn thị xã lên làm việc về hành vi đánh nhau, gây mất trật tự an toàn xã hội và quay clip đưa lên mạng xã hội.

Cụ thể, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 14 giờ 30 ngày 17.8, T.T.T.P. (13 tuổi, đã nghỉ học) cùng 3 bạn khác là O., T. và M. (cùng là học sinh các trường THCS trên địa bàn TX.Đông Hòa) hẹn gặp H.T.T.T. (13 tuổi, ở TX.Đông Hòa) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn trong việc cùng quen 1 bạn nam.

Khi đến vị trí gần Trường mầm non P.Hòa Hiệp Bắc (TX.Đông Hòa), hai bên nói chuyện rồi nhóm của P. dùng tay, chân đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, lưng của T. Sau đó P. cùng O. trực tiếp lột áo, quần của H.T.T.T để quay video với mục đích đe dọa nữ sinh này.





Toàn bộ quá trình diễn biến sự việc được O., T. và M. dùng điện thoại của O. để quay lại.

Sau khi xác minh vụ việc, Công an P.Hòa Hiệp Bắc đã mời gia đình bị hại và các nữ sinh O., T., M. lên làm việc. Riêng P. hiện đang vắng mặt và đang tạm trú tại Bình Dương nên chưa thể làm việc được.