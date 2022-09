Phú Yên: Đang lưu thông trên đường, xe chở hàng chuyển phát nhanh bị cháy rụi

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, lúc 13 giờ ngày 2.9, trên tuyến QL1, đoạn qua xã An Dân, H.Tuy An (Phú Yên), xe tải biển số 29H-765.96 do ông Vũ Mạnh Cường (43 tuổi, trú tại Đà Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) điều khiển, khi đang lưu thông theo hướng nam - bắc thì bất ngờ bốc cháy. Vị trí xảy ra vụ cháy cách Trạm thu phí An Dân khoảng 1 km.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên cùng phối hợp lực lượng công an địa phương điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến chữa cháy, đồng thời thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông.

Ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, chiếc xe tải bị cháy là xe chở hàng chuyển phát nhanh. Tài xế trên xe không bị thương tích nhưng xe bị cháy chỉ còn trơ phần khung sắt.





Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại của vụ cháy xe.

Trước đó, ngày 24.8, trên tuyến QL1 đoạn qua xã An Dân, H.Tuy An cũng xảy ra vụ cháy xe tải. Hậu quả, toàn bộ phương tiện và hàng hóa bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỉ đồng.