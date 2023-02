Phú Yên: Đầu tư tuyến đường bộ ven biển để thu hút các dự án

Dự án có điểm đầu từ đường dẫn phía bắc cầu An Hải (thuộc xã An Ninh Đông, H.Tuy An, Phú Yên), điểm cuối tại xã An Phú, TP.Tuy Hòa, với chiều dài khoảng 14,2 km, mức đầu tư dự kiến khoảng 3.428 tỉ đồng.



Thu hút đầu tư các dự án ven biển

Theo quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Phú Yên có chiều dài khoảng 132,5 km, hiện đã đầu tư hoàn thành được 95,5 km, phần còn lại khoảng 37 km chưa đầu tư theo quy hoạch.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Phú Yên đã bố trí khoảng 600 tỉ đồng để đầu tư khoảng 6 km và đang xúc tiến vay vốn ODA để đầu tư cầu cùng đường dẫn khoảng 5 km đầu tuyến.

Phần còn lại khoảng 26 km chưa đầu tư nên chưa thật sự phát huy hiệu quả, nhất là việc khai thác các nguồn lực đất đai khu vực ven biển của tỉnh.

HĐND tỉnh Phú Yên họp thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án ven biển tỉnh này ĐỨC HUY

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, việc đầu tư hoàn chỉnh đoạn kết nối H.Tuy An – TP.Tuy Hòa sẽ tạo động lực thu hút đầu tư các dự án khu vực ven biển, nhất là các dự án du lịch gắn với các danh thắng cấp quốc gia đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa, quần thể Hòn Yến; phát triển các ngành kinh tế biển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên biển và vùng ven biển.

Đồng thời, đoạn kết nối này cũng sẽ tạo liên kết với trục giao thông ven các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

Tuyến đường ven biển đoạn Lê Duẩn nối dài đến xã An Phú, TP.Tuy Hòa. ĐỨC HUY

Tạo ra quỹ đất hơn 4.000 ha

Theo UBND tỉnh Phú Yên, việc đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến đường bộ ven biển tỉnh này là hết sức cần thiết, góp phần huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Dự kiến khi đầu tư hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo ra quỹ đất khoảng 4.000 ha dọc hai bên để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Danh thắng gành Đá Đĩa, một điểm du lịch ven biển Phú Yên ĐỨC HUY

Mục tiêu đầu tư dự án này là từng bước hoàn chỉnh tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật tương xứng định hướng phát triển tuyến đường bộ ven biển Việt Nam.

Đây cũng là trục giao thông chính kết nối giao thông liên vùng, gắn kết các chùm đô thị, các khu công nghiệp, các khu dự án lớn với hệ thống cảng biển, sân bay và kết nối các loại hình giao thông khác; tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của khu vực nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng.