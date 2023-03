Phú Yên: Khởi tố 5 bị can nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm 78-02D

Ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố đối với 5 bị can về tội "nhận hối lộ" quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt. Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.



Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D

TRIỆU HUY

Khởi tố 5 bị can

Các bị can bị khởi tố gồm: Phan Trung Hiếu (47 tuổi, ở Thái Bình), Phó giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt; Lê Tự Trị (51 tuổi, ở Phú Yên), nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D; Phạm Xuân Hưng (32 tuổi, ở Phú Yên), Giám đốc Trung tâm; Võ Quốc Nhiên (28 tuổi, ở Phú Yên), đăng kiểm viên và Nguyễn Thị Phấn (37 ở Phú Yên), thủ quỹ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D.

Các bị can bị bắt tạm giam, gồm: Hiếu, Hưng, Nhiên và Phấn.

Riêng bị can Lê Tự Trị còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với chức vụ là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 85-02D về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, tiến hành khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thu thập nhiều hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra.

Trung tâm Đăng kiểm Bách Việt (mã 78-02D) thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt (địa chỉ tại Km 48 + 450, QL25, thôn Tân An, xã Suối Bạc, H.Sơn Hòa, Phú Yên) được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, số lượng 1 dây chuyền kiểm định loại II.

Nhận hối lộ hơn 1,3 tỉ đồng

Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt do bà Ngô Thị Thu Hằng làm chủ, ông Phan Đình Thám làm Tổng giám đốc, ông Phan Trung Hiếu làm Phó tổng giám đốc.

Điều tra viên đọc lệnh bắt tạm giam bị can Phan Trung Hiếu, Phó giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt TRIỆU XUÂN

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D do ông Lê Tự Trị làm giám đốc từ tháng 10.2020 – 4.2021; ông Nguyễn Châu Kim Long làm giám đốc từ tháng 4.2021 – 10.2022 và ông Phạm Xuân Hưng làm giám đốc từ tháng 10.2022 đến nay.

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D vừa là tổ trưởng phụ trách dây chuyền kiểm định và là người ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện xe cơ giới kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ ngày 12.10.2020 – 16.4.2021, tổ đăng kiểm do Lê Tự Trị tổ trưởng phụ trách dây chuyền. Từ ngày 17.4.2021 – 10.10.2022, tổ đăng kiểm do Nguyễn Châu Kim Long tổ trưởng phụ trách dây chuyền.

Tổ đăng kiểm đã thống nhất với Ngô Thị Thu Hằng, Phan Đình Thám, Phan Trung Hiếu (lãnh đạo Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt): đối với những xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về đèn chiếu sáng, phanh, lốp, khí thải, cơi nới thêm thành thùng… khi đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D để đăng kiểm, nhân viên sẽ đề nghị chủ phương tiện đưa tiền.

Với mức tiền từ 100.000 - 400.000 đồng đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi liên quan đến đèn, lốp và khí thải.

Đối với lỗi cơi nới thêm thùng xe, chủ phương tiện đưa 1 - 3 triệu đồng sẽ được bỏ qua và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện xe cơ giới kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn.

Khi được chủ xe đồng ý, các bị can Trị, Long, Hưng, Nhiên thống nhất bằng thủ đoạn là không thực hiện đúng quy trình 5 bước được quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 9.11.2015 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi tiến hành kiểm định nhưng vẫn ký cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D phân công nhân viên dán tem kiểm định lên xe, hoàn trả hồ sơ đồng thời nhận tiền của chủ xe đưa cho bà Nguyễn Thị Phấn thủ quỹ theo dõi quản lý, cất giữ đến cuối tháng báo cho lãnh đạo Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt biết.

Số tiền thu lợi bất chính được thống nhất ăn chia theo tỷ lệ: tổ đăng kiểm viên được hưởng 20% đối với giai đoạn từ tháng 10.2020 – 4.2021 và 17% đối với giai đoạn từ tháng 5.2021 – 10.2022. Nhân viên nghiệp vụ và bộ phận kế toán được hưởng 5%. Nhân viên dán tem được hưởng 3%. Số tiền còn lại là của lãnh đạo Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định từ ngày 12.10.2020 – 10.10.2022, các bị can này đã nhận số tiền hơn 1,3 tỉ đồng của các chủ phương tiện xe cơ giới để bỏ qua nhiều lỗi, cấp giấy chứng nhận kiểm định.