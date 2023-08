Phú Yên: Khởi tố bị can tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 25.8, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kpă Lơi (64 tuổi), trú buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, H.Krông Pa (Gia Lai) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Kpă Lơi MINH HUY

Trước đó, lúc 14 giờ 30 ngày 10.8, tại thôn Suối Đá, xã Phước Tân, H.Sơn Hòa (Phú Yên), Công an H.Sơn Hòa phát hiện Kpă Gen (29 tuổi, trú thôn Ma Y, xã Phước Tân) đang tàng trữ 1 khẩu súng hơi và Kpă Lơi (64 tuổi) đang tàng trữ 1 khẩu súng AR15 cùng 6 viên đạn. Kpă Gen là người chạy xe máy biển số 98L3 - 4750 chở Kpă Lơi.

Cùng đi với Kpă Gen và Kpă Lơi còn có Rơ Ô Vương (32 tuổi) và Rơ Ô Đương (30 tuổi, cùng trú thôn Ma Giai, xã Đất Bằng, H.Krông Pa, Gia Lai), mỗi người tàng trữ 1 khẩu súng hơi.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng quân dụng AR15 cùng 6 viên đạn MINH HUY

Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Kpă Lơi về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và lập biên bản tạm giữ 4 khẩu súng, gồm: 1 khẩu súng quân dụng AR15 cùng 6 viên đạn, 3 khẩu súng hơi bắn đạn chì.

Sau đó, Công an H.Sơn Hòa hoàn tất hồ sơ bàn giao Kpă Lơi cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.