Phú Yên: Khởi tố thanh niên tông mô tô vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ

Ngày 18.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Lâm (22 tuổi, ở xã An Nghiệp, H.Tuy An, Phú Yên) về tội giết người theo khoản 1, điều 123, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, điều tra ban đầu xác định khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15.1, Lâm cùng một số người bạn chơi bida và uống cà phê tại quán bida ở khu phố Trường Xuân, TT.Chí Thạnh, H.Tuy An.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lâm một mình điều khiển xe mô tô 78G1-474.82 (do bà T.T.N ở xã Hòa Hiệp Bắc, TX.Đông Hòa, Phú Yên, làm chủ sở hữu) đi về. Khi đến khu phố Chí Thạnh, TT.Chí Thạnh, H.Tuy An, Lâm gặp tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của Công an H.Tuy An, do anh Nguyễn Duy Quang làm tổ trưởng cùng 2 tổ viên là anh Nguyễn Quốc Lưu Nhật và anh Nguyễn Mạnh Hùng (33 tuổi, ở TT.Chí Thạnh, H.Tuy An).





Lúc này, Lâm thấy anh Hùng đứng tại lề đường phía bắc đường ĐT641 đang làm nhiệm vụ kiểm tra xe mô tô khác đi trước Lâm. Vì sợ tổ công tác kiểm tra nên Lâm chủ động tăng ga để né tránh tổ công tác. Khi Lâm thấy anh Hùng đưa gậy lên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, Lâm không chấp hành hiệu lệnh điều khiển giao thông của anh Hùng mà điều khiển xe mô tô tông trực diện vào người anh Hùng, làm anh Hùng văng ra 10 m và nằm trên mặt đường. Sau khi Lâm lái xe tông vào anh Hùng thì Lâm cũng văng ra khỏi xe, còn xe mô tô trượt một đoạn 15 m.

Hậu quả, anh Hùng bị gãy chân phải, đa chấn thương. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra làm rõ.