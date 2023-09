Phú Yên: Một người tử vong khi thi công chân hố trụ bê tông

Khoảng 9 giờ 30 ngày 8.9, tại công trình dự án khu tái định cư An Định (xã An Định, H.Tuy An, Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến một người đang làm việc tại đây tử vong.



Vào thời điểm trên, anh N.T.L (44 tuổi, trú tại thôn Phong Hậu, xã An Định, H.Tuy An) được đơn vị thi công dự án thuê, cùng một lao động khác thi công chân hố trụ bê tông. Trong quá trình thi công ở phần phía dưới hố, bất ngờ một lượng lớn đất từ trên cao đổ ụp xuống đè lấp lên người nạn nhân. Người còn lại may mắn thoát được ra ngoài.

Phát hiện sự cố, một số công nhân đang tham gia thi công tại công trình đã kịp thời dùng các dụng cụ đào bới, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến Trung tâm y tế H.Tuy An.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng của H.Tuy An đã phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra, để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn lao động này.