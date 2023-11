Phú Yên: Người đàn ông đi hái nấm bị lạc trong rừng suốt đêm

Chiều 30.11, Công an H.Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết lực lượng chức năng đã đưa ông L.V.L. (66 tuổi, ở khu phố Long Châu, TT.La Hai, H.Đồng Xuân), người bị lạc trong rừng khi đi hái nấm, về nhà an toàn.

Ông L.V.L (thứ 2 từ trái sang) được đưa về nhà an toàn CÔNG AN HUYỆN ĐỒNG XUÂN CUNG CẤP

Sáng 29.11, ông L. đi hái nấm tại khu vực núi U Hòn Mưa, giáp ranh TT.La Hai và xã Xuân Long (H.Đồng Xuân) nhưng đến tối không về nhà. Sợ ông L. đi lạc trong rừng vào ban đêm gặp nguy hiểm, gia đình đến cơ quan công an trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm vào lúc 19 giờ ngày 29.11.

Ngay trong đêm, Công an H.Đồng Xuân huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an TT.La Hai, Công an xã Xuân Long, Công an xã Xuân Quang 2 phối hợp các lực lượng khác và người dân chia thành nhiều tổ đi vào rừng để tìm kiếm ông L. Tuy nhiên, do địa hình đồi dốc hiểm trở, trời mưa lớn và mây mù nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 8 giờ ngày 30.11, lực lượng chức năng tìm thấy ông L. tại khu vực hang đá trong rừng Trà Ô (xã Xuân Long, H.Đồng Xuân) trong tình trạng cóng lạnh và hoảng sợ.

Sau khi được chăm sóc y tế, trưa 30.11, sức khỏe của ông L. đã dần ổn định.