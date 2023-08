Phú Yên: Triệt phá nhanh vụ trộm 200 triệu đồng trong cốp xe

Ngày 25.8, đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an TX.Đông Hòa đã truy xét, làm rõ vụ trộm xảy ra chiều 24.8 tại khu phố Phú Hiệp 2, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa (Phú Yên).



La Văn Tùng cùng tang vật MINH HUY

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 24.8, lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Yên đã bắt La Văn Tùng (32 tuổi, ở P.4, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), nghi phạm gây ra vụ trộm. Qua đấu tranh, Tùng khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an đã thu hồi khoảng 189 triệu đồng.



Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng các vụ trộm cắp tài sản do Tùng thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo gia đình người bị mất trộm, chiều 24.8, chị Đ. (ở P.Hòa Hiệp Trung) được ngân hàng giải ngân 265 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ ngân hàng, chị Đ. cất vào cốp xe máy 200 triệu đồng, còn 65 triệu đồng cất vào áo khoác mặc trên người.

Sau đó, chị Đ. chở con gái đến cửa hàng ở khu phố Phú Hiệp 2, P.Hòa Hiệp Trung để mua văn phòng phẩm. Khi chị Đ. quay ra, phát hiện xe máy dịch chuyển vị trí và cốp xe bị mở. Kiểm tra, chị Đ. phát hiện tiền cất trong cốp xe bị mất nên trình báo cơ quan chức năng.