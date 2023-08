Đà Nẵng: Tạm giữ nhân viên spa trộm cắp tiền của chủ

Ngày 14.8, Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự nữ nhân viên spa Nguyễn Thị Thu Sương (25 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để mở rộng điều tra vụ trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Sương là nhân viên của một cơ sở spa và làm móng có địa chỉ ở P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà.

Sương ký vào biên bản lời khai tại cơ quan công an NGUYỄN TÚ

Ngày 9.8, chị N.T.L.A (27 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ), chủ cơ sở spa, làm móng trên địa bàn đến Công an P.Phước Mỹ trình báo về việc mất tiền tại cơ sở. Trước đó, chị A. mở tủ quần áo ở phòng ngủ trên tầng 3 để lấy tiền trả tiền thuê mặt bằng thì phát hiện bị mất khoảng 30 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an P.Phước Mỹ phối hợp Công an Q.Sơn Trà truy xét. Tuy nhiên do chị A. không rõ thời điểm mất tiền nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Qua xác minh, lực lượng công an nhận thấy hiện trường không bị xáo trộn, không có dấu hiệu cạy phá, đột nhập từ bên ngoài... nên bước đầu khoanh vùng nghi phạm là người quen.

Xác minh các mối quan hệ, Công an Q.Sơn Trà phát hiện nổi lên nghi phạm Nguyễn Thị Thu Sương, nhân viên cơ sở spa, làm móng của chị A. nên mời Sương lên đấu tranh. Qua làm việc, Sương đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, sáng 21.7, Sương đến cơ sở spa, làm móng do chị A. làm chủ. Sau một lúc ngồi chơi tại tầng 1, Sương giả vờ xin lên tầng 3 để đi vệ sinh, với mục đích vào phòng ngủ của chị A. lục tìm tài sản.

Tại đây, thấy tủ quần áo không khóa, Sương mở tủ lục tìm trong quần áo của chị A., phát hiện cọc tiền lớn cột dây thun. Sương rút trộm tổng cộng 29,1 triệu đồng rồi giấu trong túi quần phía trước. Sau đó, Sương để số tiền còn lại vào chỗ cũ, xuống tầng 1 ngồi chơi rồi về nhà.

Công an Q.Sơn Trà đang củng cố hồ sơ để khởi tố Sương về hành vi trộm cắp tài sản.