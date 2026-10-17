Phục chế thành công bức tranh xác ướp Ai Cập

Chính quyền Ai Cập công bố phục chế thành công bức tranh "Hai anh em" (Tondo of the Two Brothers) thuộc bộ sưu tập chân dung xác ướp Fayoum nổi tiếng từ thế kỷ thứ 2. Theo AP, đây là bước chuẩn bị quan trọng để mang tuyệt tác này ra nước ngoài triển lãm lần đầu tiên.

Bức tranh cổ "Hai anh em" được trưng bày tại Bảo tàng Ai Cập (Cairo) Ảnh: AP

Để hoàn thành công trình, các chuyên gia phục chế từ Rome (Ý) đã phối hợp cùng đội ngũ Bảo tàng Ai Cập tại Tahrir, nơi lưu giữ bộ sưu tập, làm việc liên tục trong 3 tuần.

Theo AP, chân dung xác ướp Fayoum là dòng tranh độc đáo, chủ yếu vẽ bằng sáp nóng chảy trên tấm gỗ mỏng rồi đặt lên mặt người chết bên trong lớp vải quấn. Phong cách này pha trộn giữa nghi thức tang lễ truyền thống của Ai Cập với ảnh hưởng nghệ thuật Hy Lạp - La Mã.

Bức "Hai anh em" được đánh giá là độc bản nhờ khung tranh hình tròn và khắc họa cùng lúc hai nhân vật thay vì một. Nhờ đợt phục chế này, các đường nét của người anh trai nằm ở phía bên phải bức tranh đã được khôi phục rõ nét.

Du khách ghi hình bức chân dung "Demos" thuộc bộ sưu tập Fayoum tại Bảo tàng Ai Cập (Cairo) Ảnh: AP

Ông Aly Abdel Halim, Giám đốc Bảo tàng Ai Cập tại Tahrir cho biết, công tác bảo tồn đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa. Khung gỗ của bức tranh đã bị mối mọt gặm nhấm nặng nề, trong khi lớp màu vẽ trên bề mặt lại cực kỳ giòn và dễ vỡ.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy, dự án thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa chuyên gia hai nước trong việc gìn giữ di sản cho thế hệ sau.

Sau khi phục chế, bức tranh cùng phần lớn bộ sưu tập sẽ được Ai Cập cho mượn để trưng bày tại Rome từ tháng 11.2026 đến tháng 5.2027. Ông Tomaso Radaelli, Chủ tịch MondoMostre (đơn vị tổ chức sự kiện) cho biết, triển lãm sẽ quy tụ hơn 110 hiện vật cổ, bao gồm tranh gỗ, vải liệm, mặt nạ, tượng cẩm thạch và trang sức.