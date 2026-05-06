Phúc thẩm vụ án sân bay Nha Trang, cả trăm khách hàng 'không muốn' làm bị hại

5 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân), cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á).

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hồi tháng 1.2026 ẢNH: T.N

Triệu tập đại gia muốn mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn

Phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 12.5, do thẩm phán, thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa.

Đáng chú ý, có đến 414 bị hại kháng cáo. Hàng trăm người trong số này đã mời luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Tòa cũng triệu tập một số cá nhân, đơn vị với tư cách người liên quan, trong đó có Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Ngân hàng MB chi nhánh Bắc Sài Gòn, một đại gia có nhu cầu mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và thay bị cáo Hậu bồi thường cho các bị hại.

Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng.

Hồi tháng 1, Tòa án quân sự Quân khu 5 tuyên phạt bị cáo Hậu 11 năm tù (tổng hợp với bản án khác là 30 năm tù). Hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (cũ) cũng lãnh án tù.

Dự án của Tập đoàn Phúc Sơn sở hữu vị trí đắc địa khi nằm gần biển Nha Trang ẢNH: H.L

Khách hàng "không muốn" làm bị hại

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa sơ thẩm còn buộc bị cáo Hậu bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các nhà đầu tư - được xác định là bị hại. Tuy nhiên, hầu hết có đơn kháng cáo với nội dung "không muốn" làm bị hại.

Theo những người này, thời điểm ký kết hợp đồng với phía Phúc Sơn, họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, không hề hay biết về sai phạm bị phát hiện sau này.

Họ còn cho rằng việc nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp sử dụng tiền này để thi công hạ tầng chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo.

Do đó, các nhà đầu tư đề nghị tòa phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng.

Trường hợp bị cáo Hậu và cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Tòa án Quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đề nghị sớm xem xét, giải quyết vụ án nêu trên.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đối thoại với đại diện 9 khách hàng, cùng sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn.

Tại buổi đối thoại, các khách hàng đã gửi đơn kiến nghị, trình bày nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi khi tham gia đầu tư vào dự án, bao gồm việc không đồng ý tư cách tố tụng là bị hại.

UBND tỉnh chuyển kiến nghị trên đến các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên; đồng thời ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.