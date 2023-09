Phục thiện giang hồ: 'Đại ca' ra tù cảm hóa trẻ hư

Thiếu tá Thái Thị Bích Vân, Phó trưởng công an P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, cho biết: "Anh Lợi có hoàn cảnh khó khăn, vợ đi bán bánh mì, hiện anh làm nghề sửa hồ cá. Nhưng anh cũng dành thời gian tham gia bảo vệ dân phố và có nhiều thành tích phối hợp với lực lượng công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp vận động công dân làm căn cước, tham gia chữa cháy… Chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ anh Lợi về kinh tế cũng như giúp anh hòa nhập cộng đồng có ích cho gia đình và xã hội. Năm 2018, anh được công an quận hỗ trợ tiền sửa nhà".