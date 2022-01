Phùng Anh Lê tha người trái pháp luật: 'Sếp chỉ đạo phải nghe, quận này của sếp'

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Công an Q.Tây Hồ về hành vi “tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” quy định tại khoản 1 điều 378 bộ luật Hình sự 2015.

4 bị can gồm: Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Công an Q.Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội; Nguyễn Đức Châu, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Q.Tây Hồ; Vũ Công Ngọc, cựu Đội phó Đội CSHS Công an Q.Tây Hồ và Lê Đình Trung, cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP).

Phùng Anh Lê bị điều tra thêm hành vi “nhận hối lộ”

Theo kết luận điều tra, Phùng Anh Lê đã chỉ đạo, gây sức ép để các thuộc cấp tha trái pháp luật cho Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, trú P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội). Tài là người bị tạm giữ hình sự để điều tra vì có dấu hiệu phạm tội.

Cụ thể, ngày 19.9.2016 Công an Q.Tây Hồ nhận tin tố giác của người dân về việc bắt giữ, đánh đập gây thương tích tại P.Yên Phụ (Q.Tây Hồ). Vào cuộc truy xét, Đội CSHS Công an Q.Tây Hồ xác định Tài cùng đồng phạm là nghi phạm nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tài để làm rõ các tội “bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản”. Tài bị đưa vào nhà tạm giữ Công an Q.Tây Hồ vào tối 22.9.2016.

Biết chồng vướng vòng lao lý, chị N.T.H (vợ Tài) và ông N.V.H (bố vợ Tài) đã nhờ anh Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, trú P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình) tìm mối quan hệ tại Công an Q.Tây Hồ để nhờ “chạy án”. Sẵn mối quen biết, anh Thắng đã nhờ anh Phùng Văn Bảy (49 tuổi, trú H.Ứng Hòa, Hà Nội); là người nhà của Phùng Anh Lê) nhờ giúp đỡ Tài không bị xử lý.

Sau đó, anh Bảy đã trao đổi việc giúp đỡ Tài tại phòng làm việc của Lê và được Lê nhận lời. Lê nói với anh Thắng thông báo gia đình Tài chuẩn bị 110 triệu đồng để “hòa giải với người nhà bị hại”.

Khoảng 22 giờ ngày 22.9.2016, anh Thắng cùng người nhà Tài mang 103 triệu đồng đến cổng Công an Q.Tây Hồ đưa cho anh Bảy. Anh Bảy nhận và cho gia đình Tài vay 7 triệu đồng cho đủ 110 triệu như Lê yêu cầu, rồi đi vào phòng làm việc gặp Lê.

Sau khi đặt 110 triệu đồng lên bàn làm việc, anh Bảy nói với Lê “cháu xem giúp hòa giải để cho nó về”. Nói xong anh Bảy đi về luôn.

Chỉ sau 1 ngày nhận tiền, anh Bảy được thông báo Tài đã được về nhà và nhận lại từ gia đình Tài 7 triệu đồng cho vay hôm trước.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho rằng, dù lời khai của anh Bảy, anh Thắng, chị H. và ông H. đều thể hiện việc đưa 110 triệu đồng cho Phùng Anh Lê để hòa giải cho kẻ cướp và bị hại, nhằm thả Tài sau chưa đầy 1 ngày tạm giữ, nhưng Lê không thừa nhận đã nhận số tiền này, bên cạnh đó anh Bảy không có tài liệu chứng minh nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tách riêng để điều tra vụ án khác về hành vi “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “môi giới hối lộ”.

Ngoài ra, Phùng Anh Lê còn liên quan trong vụ án hình sự “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Một tay che trời

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định Phùng Anh Lê là chủ mưu, các thuộc cấp chỉ có vai trò đồng phạm giúp sức.

Cáo trạng thể hiện, sau khi nhận 110 triệu đồng để hòa giải cho kẻ cướp và bị hại, Phùng Anh Lê gọi điện cho Nguyễn Đức Châu và hỏi “mày có biết việc bắt thằng Tài không?”. Biết Châu đang đi bắt tội phạm truy nã ở xa, Lê chỉ đạo Châu sai Ngọc mang hồ sơ vụ việc của Tài lên để xem xét.





Sau khi nhận hồ sơ, nghe Ngọc báo cáo, Lê cho rằng chứng cứ tạm giữ Tài còn yếu nhưng Ngọc đề xuất rằng việc tạm giữ Tài là có căn cứ để điều tra mở rộng. Nghe Ngọc đề xuất, Lê không đồng ý và chỉ đạo Ngọc phải đưa Tài ra khỏi nhà tạm giữ, cho viết cam kết để cho về, tránh “tự thương, tự sát”.

Nhận chỉ đạo của sếp, Ngọc băn khoăn vì muốn cho Tài về phải có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ hoặc quyết định trả tự do, nhưng Lê chỉ đạo Ngọc cứ xuống nhà tạm giữ để nhận Tài, đồng thời hỏi Ngọc xem ai là chỉ huy ca trực nhà tạm giữ để khi Ngọc xuống nhận Tài, Lê sẽ nói chuyện trực tiếp với chỉ huy.

Rời phòng Lê, Ngọc gọi điện cho một Phó trưởng Công an Q.Tây Hồ để báo cáo nhưng không liên lạc được, đã về Đội CSHS để gặp và báo cáo Châu về việc Lê không cho giữ Tài và chỉ đạo xuống nhà tạm giữ đưa Tài lên Đội CSHS để viết cam kết, cho về.

“Trưởng quận đã quyết định như vậy thì anh em mình phải thực hiện, không cưỡng lại được”, kết luận điều tra thể hiện lời Châu nói với Ngọc.

Sau khi xuống nhà tạm giữ, Ngọc truyền đạt với Trung (chỉ huy ca trực nhà tạm giữ ngày 23.9.2016) chỉ đạo của Lê về việc cho Tài ra khỏi nhà tạm giữ, bàn giao cho Đội CSHS, nhưng Trung không đồng ý vì không có quyết định gì. Sau đó, Ngọc gọi điện, mở loa ngoài để Trung nói chuyện với Lê.

Qua điện thoại, Lê chỉ đạo Trung bàn giao Tài cho Ngọc đưa lên Đội CSHS để tha cho Tài, không tạm giữ nữa.

Nhận chỉ đạo của Lê, nhưng Trung cho rằng Ngọc cần phải báo cáo, xin ý kiến của Phó công an quận là Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự và Đội trưởng đội THAHS và HTTP, đồng thời đề nghị Ngọc gọi cho Lê chỉ đạo thủ trưởng cơ quan thi hành án.

Do không dám gọi điện cho Lê, Ngọc gọi cho Châu nhờ gọi cấp trên báo cáo để sớm đưa Tài ra. Sau đó, Châu gọi điện cho ông Nguyễn Quang Huy, Đội trưởng Đội THAHS và HTT và đưa máy cho Trung nói chuyện với chỉ huy của mình.

“Sếp đã chỉ đạo thì phải nghe thôi, quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được”, ông Huy nói với Trung.

Vẫn băn khoăn, Trung trực tiếp gọi điện cho Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Q.Tây Hồ để báo cáo, rồi mới bàn giao Tài cho Ngọc.

Sau khi làm cam đoan, cam kết Tài được thả về vào rạng sáng 23.9.2016. Vài ngày sau, theo sự chỉ đạo của Lê, Đội CSHS đứng ra hòa giải cho Tài và bị hại, Tài phải bồi thường 15 triệu đồng.