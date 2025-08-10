Phùng Khánh Linh tung ca khúc mới ngay trên sân khấu

Phùng Khánh Linh ra mắt ca khúc mới

Tại mini concert tối 9.8, Phùng Khánh Linh mang đến cho khán giả loạt hit quen thuộc như Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Cô gái nhân ái, Sài Gòn ôm lấy em, Hôm nay tôi buồn… Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chọn cách "đánh úp" người hâm mộ khi bất ngờ trình làng ca khúc mới Tâm sự với đêm một mình. Đây là ca khúc thứ tư trích từ album phòng thu thứ ba của Phùng Khánh Linh mang tên Giữa một vạn người, dự kiến phát hành tháng 10.2025.

Ca khúc Tâm sự với đêm một mình do Phùng Khánh Linh tự sáng tác ẢNH: NVCC

Tâm sự với đêm một mình là ca khúc do chính Phùng Khánh Linh sáng tác, đồng sản xuất cùng Carson Hogan (thành viên ban nhạc indie rock The Wildlife) và Blossom là nhà sản xuất đứng sau hai ca khúc Ước anh tan nát con tim và Em đau. Ca khúc mang âm hưởng alternative pop, indie rock, khắc họa những khoảnh khắc cô độc giữa đêm dài không ngủ, khi người nghệ sĩ trò chuyện với chính mình về những điều chưa nói và một mối tình đã qua.

Dù là ca khúc thứ tư được phát hành, Tâm sự với đêm một mình lại chính là ca khúc đầu tiên được sáng tác cho dự án Giữa một vạn người. Ba ca khúc trước Ước anh tan nát con tim, Em đau và Khóc Blóck đại diện cho tổn thương và giận dữ. Ca khúc mới kết lại câu chuyện bằng một không gian trầm lắng, hướng tới sự giải thoát.

Phùng Khánh Linh biểu diễn guitar điện trên sân khấu ẢNH: HẢI DUY

Song song đó, Phùng Khánh Linh chia sẻ rằng từ khi ra mắt album đầu tay Yesteryear, cô và ê kíp luôn đặt mục tiêu hai năm ra một album, Yesteryear rồi Citopia đều đúng tiến độ. Tuy nhiên, với Giữa một vạn người, cô muốn dành nhiều thời gian hơn để trưởng thành về cảm xúc, đào sâu vào tâm hồn. "Ban đầu album chỉ có ba ca khúc, nhưng nhờ sự ủng hộ của khán giả, tôi quyết định bổ sung single thứ tư và ra mắt ngay tại Off the record TP.HCM", nữ ca sĩ nói.

Giữ lời hứa, Phùng Khánh Linh xuất hiện với đàn guitar điện, lần đầu hát live Tâm sự với đêm một mình, đồng thời trình diễn lại ba ca khúc trước trong bầu không khí bùng nổ tiếng hát và hò reo của người hâm mộ. Trước khi khép lại đêm diễn, cô công bố Off the record sẽ tiếp tục đến với khán giả Hà Nội vào ngày 20.9 và hứa hẹn mang đến những bất ngờ mới.