Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phùng Khánh Linh tung ca khúc mới ngay trên sân khấu

Hải Duy
Hải Duy
10/08/2025 12:26 GMT+7

Phùng Khánh Linh bất ngờ ra mắt ca khúc mới ngay trong đêm diễn thứ tư của solo tour 'Off the record' tại TP.HCM.

Phùng Khánh Linh ra mắt ca khúc mới

Tại mini concert tối 9.8, Phùng Khánh Linh mang đến cho khán giả loạt hit quen thuộc như Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Cô gái nhân ái, Sài Gòn ôm lấy em, Hôm nay tôi buồn… Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chọn cách "đánh úp" người hâm mộ khi bất ngờ trình làng ca khúc mới Tâm sự với đêm một mình. Đây là ca khúc thứ tư trích từ album phòng thu thứ ba của Phùng Khánh Linh mang tên Giữa một vạn người, dự kiến phát hành tháng 10.2025.

Phùng Khánh Linh ‘đánh úp’ khán giả tung ca khúc mới ngay trên sân khấu - Ảnh 1.

Ca khúc Tâm sự với đêm một mình do Phùng Khánh Linh tự sáng tác

ẢNH: NVCC

Tâm sự với đêm một mình là ca khúc do chính Phùng Khánh Linh sáng tác, đồng sản xuất cùng Carson Hogan (thành viên ban nhạc indie rock The Wildlife) và Blossom là nhà sản xuất đứng sau hai ca khúc Ước anh tan nát con timEm đau. Ca khúc mang âm hưởng alternative pop, indie rock, khắc họa những khoảnh khắc cô độc giữa đêm dài không ngủ, khi người nghệ sĩ trò chuyện với chính mình về những điều chưa nói và một mối tình đã qua.

Dù là ca khúc thứ tư được phát hành, Tâm sự với đêm một mình lại chính là ca khúc đầu tiên được sáng tác cho dự án Giữa một vạn người. Ba ca khúc trước Ước anh tan nát con tim, Em đauKhóc Blóck đại diện cho tổn thương và giận dữ. Ca khúc mới kết lại câu chuyện bằng một không gian trầm lắng, hướng tới sự giải thoát.

Phùng Khánh Linh ‘đánh úp’ khán giả tung ca khúc mới ngay trên sân khấu - Ảnh 2.

Phùng Khánh Linh biểu diễn guitar điện trên sân khấu

ẢNH: HẢI DUY

Song song đó, Phùng Khánh Linh chia sẻ rằng từ khi ra mắt album đầu tay Yesteryear, cô và ê kíp luôn đặt mục tiêu hai năm ra một album, Yesteryear rồi Citopia đều đúng tiến độ. Tuy nhiên, với Giữa một vạn người, cô muốn dành nhiều thời gian hơn để trưởng thành về cảm xúc, đào sâu vào tâm hồn. "Ban đầu album chỉ có ba ca khúc, nhưng nhờ sự ủng hộ của khán giả, tôi quyết định bổ sung single thứ tư và ra mắt ngay tại Off the record TP.HCM", nữ ca sĩ nói.

Giữ lời hứa, Phùng Khánh Linh xuất hiện với đàn guitar điện, lần đầu hát live Tâm sự với đêm một mình, đồng thời trình diễn lại ba ca khúc trước trong bầu không khí bùng nổ tiếng hát và hò reo của người hâm mộ. Trước khi khép lại đêm diễn, cô công bố Off the record sẽ tiếp tục đến với khán giả Hà Nội vào ngày 20.9 và hứa hẹn mang đến những bất ngờ mới.

Tin liên quan

Phùng Khánh Linh xuất hiện trên báo Nhật

Phùng Khánh Linh xuất hiện trên báo Nhật

The Japan Times - tờ báo của Nhật vừa đăng tải bài viết khen ngợi album Citopia của ca sĩ Phùng Khánh Linh.

Khám phá thêm chủ đề

Phùng Khánh Linh Ca sĩ Phùng Khánh Linh Giữa một vạn người Tâm sự với đêm một mình nhạc Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận