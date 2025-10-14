Phước Đông New City: Lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư

Không để lỡ mất cơ hội an cư

‘30 tuổi rồi mà vẫn ở nhà thuê’, anh Nguyễn Hoàng Khánh, kỹ sư công nghệ, ngao ngán nói về hành trình an cư của mình.

Mỗi tháng, gần một nửa thu nhập của vợ chồng anh đổ vào tiền thuê căn hộ 40m² ở quận Tân Phú. Hơn 10 năm làm việc ở TP.HCM, vợ chồng anh tích góp được hơn 500 triệu đồng. Nhưng mỗi lần nhìn bảng giá căn hộ nội thành, cả hai lại chùn chân.

‘Nhà ở xã hội thì không dễ tiếp cận, còn vay mua nhà thương mại thì áp lực trả nợ quá lớn’, anh chia sẻ.

Giấc mơ an cư tưởng chừng khép lại, cho đến khi một người bạn mời vợ chồng anh tham gia buổi tìm hiểu và trải nghiệm bất động sản Phước Đông New City (KDC Thuận Lợi) - khu đô thị xanh hiện đại đang được nhiều gia đình trẻ ‘săn đón’ ở Trảng Bàng.

Chỉ hơn 60 phút di chuyển từ TP.HCM, vợ chồng anh Khánh đã có mặt tại dự án. Cả khu đô thị được bao quanh bởi mảng xanh tươi mát, đường nội khu rộng rãi, quy hoạch chỉn chu khiến anh bất ngờ.

Phước Đông New City là lựa chọn an cư bền vững cho gia đình trẻ

Đi dọc những dãy nhà phố đã hoàn thiện, anh càng ấn tượng hơn khi biết mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng/căn, đã có sổ hồng riêng, nội thất cơ bản. Với chính sách vay lên đến 80%, ân hạn gốc 24 tháng, vợ chồng anh chỉ cần 579 triệu đồng là có thể dọn vào ở.

Đặc biệt, dự án còn cam kết thuê lại nhà từ 7-9 triệu đồng/tháng trong 12 tháng đầu, tương đương khoản thu ổn định 84-108 triệu đồng/năm.

‘Coi như tiền cho thuê bù lại phần lớn lãi ngân hàng, nhẹ cả gánh. Nếu chần chừ, chắc chắn chúng tôi sẽ lỡ mất cơ hội lớn này. Hơn nữa, chủ đầu tư hỗ trợ ‘Booking 0 đồng’, giữ chỗ không mất phí nên không có lí do gì chúng tôi không quyết định ngay’, anh Khánh kể.

Không những vậy, nếu ‘xuống tiền’ ngay giai đoạn 2 của dự án, anh còn được hưởng các chính sách bán hàng ưu đãi với tổng mức chiết khấu lên đến 15% từ chủ đầu tư Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG và đơn vị phát triển Công ty CP đầu tư địa ốc Minh Phú.

Dãy nhà phố đều đã có sổ hồng từng căn

Phước Đông New City - nơi giấc mơ của người trẻ trở thành hiện thực

Dạo quanh khu công viên trung tâm rợp bóng cây, anh Khánh vừa cười vừa nói với vợ: ‘Nếu con mình được lớn lên ở đây chắc hạnh phúc lắm. Sáng gia đình cùng ra tập thể dục, chiều đi bộ quanh hồ, cuối tuần chạy chơi trong công viên’.

Cảm giác ấy khiến cả hai như nhìn thấy một tổ ấm nhỏ, xanh mát và yên bình, thuận tiện để làm việc, kinh doanh, kết nối mọi nơi.

Anh kể, điều khiến anh bất ngờ nhất là quy hoạch của Phước Đông New City chẳng khác gì một đô thị thu nhỏ, với đầy đủ tiện ích nội khu như trường học, khu thể thao, thương mại, bệnh viện và khu hành chính liền kề.

Dự án được quy hoạch như 'thành phố trong lòng thành phố'

‘Từ nhà đến trường, ra chợ, bệnh viện hay khu công viên chỉ vài phút. Xung quanh còn có nhiều khu nhà phố đã có cư dân vào ở, tạo cảm giác sống động, khác hẳn các dự án chỉ mới có trên giấy’, anh nói.

Tọa lạc ngay ‘trái tim’ KCN Phước Đông rộng hơn 3.285ha, dự án nằm giữa khu vực đang bùng nổ về việc làm và dân cư. Thực tế vào năm 2025, tỉnh ghi nhận 133 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó có KCN Phước Đông, đang ‘khát’ hơn 26.000 lao động ở mọi lĩnh vực và trình độ, mở ra cơ hội lập nghiệp rộng lớn.

Dự án kết nối dễ dàng đến các tiện ích công cộng

Phước Đông New City còn hưởng lợi trực tiếp từ các trục hạ tầng trọng điểm đang được triển khai nhanh chóng như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, cao tốc Bắc - Nam phía Tây, giúp di chuyển từ đây về TP.HCM chỉ 40-45 phút.

Dự án nằm tại vị trí vàng của Trảng Bàng

Anh Khánh cho rằng Phước Đông New City đang bước vào ‘thời điểm vàng’ khi nằm trong khu vực có tiềm năng tăng giá. Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, chỉ trong một năm, giá nhà ở Tây Ninh đã tăng 36%.

‘Phước Đông New City thuộc phân khúc nhà phố giá rẻ hiếm có trên thị trường, lại có đầy đủ các yếu tố của một nơi an cư bền vững cho người trẻ’, anh khẳng định.

