Phương án hai ga metro ngầm kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ, điểm nhấn quan trọng của dự án là thiết kế hai ga ngầm chiến lược (ST02 và ST03) giúp kết nối liên hoàn toàn bộ cụm nhà ga T1, T2 và T3 của sân bay Tân Sơn Nhất.

Quy hoạch hướng tuyến metro số 6 ẢNH: MAUR

Trong đó, ga ST02 (phía tây nhà ga T3) được đề xuất quy mô 2 tầng ngầm, diện tích hơn 12.500 m². Ga được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai ga trong quy hoạch cũ, đồng thời hướng tuyến qua sân bay được nắn thẳng hơn và đưa sát vào nhà ga hành khách T3 để tối ưu việc đón, trả khách.

Ga ST03 dự kiến đặt tại bãi đỗ xe giữa ga T1 và T2. Ga này có quy mô 3 tầng ngầm, diện tích khoảng 18.600 m² (gần nút giao Trường Sơn - Hồng Hà). Đây sẽ là nút giao trung chuyển quan trọng với tuyến metro số 4 trong tương lai.

Sau khi rời sân bay, tuyến metro tiếp tục đi qua trục Phạm Văn Đồng, vượt sông Sài Gòn sang khu vực TP.Thủ Đức cũ, giao cắt với metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo quy hoạch, tuyến metro số 6 đóng vai trò tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của TP.HCM với tổng chiều dài toàn tuyến lên đến 53,8km. Ở giai đoạn 1 (đoạn sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), tuyến dài 22,85 km, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 86.529 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ tạo nên trục kết nối liên thông chiến lược khi vừa giao cắt với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại ga Bà Quẹo, vừa chạy qua cả 3 nhà ga (T1, T2, T3) của sân bay Tân Sơn Nhất.

Đồng thời, tuyến này kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại nút giao Phú Hữu, mở ra không gian phát triển đồng bộ giữa các phương thức vận tải chất lượng cao của thành phố.



