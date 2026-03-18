Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phương án sắp xếp các trường công lập tại TP.HCM mới nhất

Hà Ánh
Hà Ánh
18/03/2026 14:58 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có văn bản mới nhất về Đề án tổng thể sắp xếp các trường ĐH, CĐ, trung cấp công lập trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2025-2030.

Phương án sắp xếp mới nhất các trường công lập tại TP.HCM - Ảnh 1.

Phương án này nêu tổ chức lại Trường ĐH Sài Gòn (trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn)

ảnh: phạm hữu

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT về tình hình xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030 (văn bản ký ngày 14.3).

Giữ nguyên 2 trường ĐH, tổ chức lại 1 trường ĐH

Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Sở GD-ĐT đã tiếp thu và điều chỉnh dự thảo đề án, hoàn chỉnh tờ trình và tham mưu dự thảo Quyết định của UBND TP.HCM về phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp các trường ĐH, CĐ, trung cấp công lập trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2025-2030.

Theo phương án sắp xếp mới nhất, giữ nguyên 2 trường ĐH gồm: Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Thủ Dầu Một. Tổ chức lại Trường ĐH Sài Gòn (trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn).

Phương án giữ nguyên 6 trường CĐ gồm: Trường CĐ Việt Nam-Singapore; Trường CĐ Việt Nam-Hàn Quốc Bình Dương; Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Kiến trúc-Xây dựng TP.HCM; Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Lý do được nêu trong văn bản, là các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (về diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phương án sắp xếp mới nhất các trường công lập tại TP.HCM - Ảnh 2.

Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ được giữ nguyên theo sau sắp xếp

ảnh: hà ánh

Sắp xếp lại 13 trường CĐ và 17 trường trung cấp

Dự thảo đề án nêu phương án sắp xếp 13 trường CĐ và 17 trường trung cấp, cụ thể:

  1. Tổ chức lại Trường CĐ Y tế Bình Dương trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu vào Trường CĐ Y tế Bình Dương thành Trường CĐ Y tế TP.HCM.
  2. Tổ chức lại Trường CĐ Nghề TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp nghề Kỹ thuật-Công nghệ Hùng Vương và Trường trung cấp nghề Quang Trung vào Trường CĐ Nghề TP.HCM.
  3. Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Kinh tế Bình Dương vào Trường CĐ Kinh tế TP.HCM.
  4. Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trường trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật quận 12 vào Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật TP.HCM thành Trường CĐ Trần Đại Nghĩa.
  5. Tổ chức lại Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường trung cấp nghề Bình Thạnh vào Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn.
  6. Tổ chức lại Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM và Trường trung cấp nghề Củ Chi vào Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thành Trường CĐ Nguyễn Trường Tộ.
  7. Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn vào Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức thành Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM.
  8. Tổ chức lại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Thông tin-Truyền thông TP.HCM vào Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.
  9. Tổ chức lại Trường CĐ Giao thông vận tải trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa-Vũng Tàu) vào Trường CĐ Giao thông vận tải thành Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM.
  10. Tổ chức lại Trường CĐ Thủ Thiêm TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường trung cấp nghề Kỹ thuật-Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng vào Trường CĐ Thủ Thiêm TP.HCM thành Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh.
  11. Tổ chức lại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Mỹ thuật-Văn hóa Bình Dương vào Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.
  12. Hợp nhất Trường trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP.HCM, Trường trung cấp Nông Lâm Nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thành Trường trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trực thuộc Sở GD-ĐT.

Không sắp xếp 2 trường do doanh nghiệp quản lý

Không sắp xếp 2 trường do doanh nghiệp quản lý gồm: Trường trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường trung cấp Suleco (không thuộc đối tượng sắp xếp theo Kế hoạch 130).

Theo UBND TP.HCM, việc sắp xếp phải đảm bảo các cơ sở sau tổ chức lại có đủ điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất và tập trung vào các ngành đào tạo trọng điểm. Đồng thời thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn các ngành nghề truyền thống, đặc thù, tránh làm mất đi bản sắc đào tạo lâu đời của từng đơn vị.

Đối với các trường sau khi tổ chức lại vẫn chưa đảm bảo diện tích theo quy định, sau sắp xếp, UBND TP.HCM xem xét bổ sung cơ sở nhà đất để đảm bảo điều kiện về diện tích hoạt động cho các trường theo quy định. Các trường không đáp ứng tiêu chí về tự chủ tài chính, quy mô hoặc ngành nghề đặc thù sẽ thuộc diện tổ chức lại.

TP.HCM cũng kiến nghị Bộ GD-ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, quy trình và thời điểm triển khai, để đảm bảo đề án được thực hiện đúng tiến độ, phù hợp với năm học 2026-2027.

Tin liên quan

Dự kiến sáp nhập hơn 30 trường đại học, cao đẳng, trung cấp của TP.HCM

Dự kiến sáp nhập hơn 30 trường đại học, cao đẳng, trung cấp của TP.HCM

Theo dự thảo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND TP.HCM, tổ chức lại Trường ĐH Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu; nhiều trường cao đẳng, trung cấp khác cũng được sắp xếp lại.

Khám phá thêm chủ đề

Sắp xếp Phương án sắp xếp sáp nhập UBND TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận