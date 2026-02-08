Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh

Thạch Anh
Thạch Anh
08/02/2026 08:02 GMT+7

Sau quãng thời gian vắng bóng, diễn viên Phương Anh Đào có màn tái xuất màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh 'Báu vật trời cho'.

Tối 7.2, phim điện ảnh Báu vật trời cho chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn sao Việt gồm nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, La Thành, Võ Tấn Phát, Bích Ngọc, Thư Đan, Hưng Nguyễn

Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 1.

Phương Anh Đào khoe vóc dáng nóng bỏng trong thiết kế váy đỏ cắt xẻ táo bạo. Nhan sắc nữ diễn viên khiến nhiều người xuýt xoa

Ảnh: NSX

Tại sự kiện, Phương Anh Đào gây ấn tượng khi diện chiếc váy đỏ xẻ sâu, tôn đường cong nóng bỏng. Đây là dự án điện ảnh đánh dấu màn trở lại của người đẹp 9X sau quãng thời gian vắng bóng để nghỉ ngơi và làm mới bản thân. Màn tái xuất của cô trong Báu vật trời cho được xem là một dấu mốc, khi nữ diễn viên đảm nhận vai diễn khác biệt rõ rệt so với hình ảnh ngoài đời.

Chia sẻ trong ngày ra mắt phim, Phương Anh Đào chia sẻ bản thân hạnh phúc nhưng cũng hồi hộp khi tái xuất màn ảnh rộng. Nữ diễn viên tâm sự: “Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, tôi góp mặt trong một dự án phim để mọi người cùng đến rạp xem. Hy vọng rằng sản phẩm lần này sẽ tạo nên sự gắn kết mọi người trong dịp tết. Với tất cả những tâm tư chúng tôi gửi gắm, hy vọng mọi người sẽ yêu thích phim”.

Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 2.

Trước đó trong buổi gặp gỡ báo chí, khoảnh khắc Phương Anh Đào đứng cạnh Tuấn Trần được nhiều người quan tâm

Ảnh: NSX

Trong phim, Phương Anh Đào thủ vai Ngọc, là mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo. Trong chuyến đi biển để đổi gió và trốn chạy quá khứ, cô và Tô chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của Tô. Cuộc gặp gỡ ấy kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn xuất hiện với nhiều xúc động, chia sẻ đây là khoảnh khắc đặc biệt khi hành trình của Báu vật trời cho đã đi đến điểm dừng đầu tiên. Anh ví bộ phim như một chuyến tàu dài ngày, và buổi ra mắt chính là lúc đoàn tàu ấy “cập bến” sau bao nỗ lực, trăn trở và thử thách. Nói về chuyện doanh thu, nam đạo diễn cho hay: “Áp lực thì ai cũng áp lực. Tôi làm phim thương mại, yếu tố đầu tiên là phải có doanh thu. Với vai trò là đạo diễn, tôi vui khi thấy nhiều phim Việt đang ra rạp dịp tết năm nay”.

Dàn sao đến mừng Phương Anh Đào tái xuất điện ảnh

Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 3.
Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 4.
Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 5.

Dàn nghệ sĩ gạo cội gồm Đào Anh Tuấn, Trung Dân và NSND Kim Xuân rạng rỡ tại sự kiện ra mắt phim Báu vật trời cho. Trong đó, sự góp mặt của Trung Dân mang đến màu sắc gần gũi, thân thương đúng tinh thần gia đình mà bộ phim hướng tới

Ảnh: NSX

Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 6.

Nghệ sĩ Công Ninh và diễn viên Diễm Châu rạng rỡ tại thảm đỏ. Theo thông tin, Báu vật trời cho sẽ "đối đầu" với loạt phim của Trấn Thành, Trường Giang trong đợt Tết Nguyên đán

Ảnh: NSX

Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 7.

Jun Vũ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nữ tính, trong khi đó Misthy diện trang phục cá tính trong lần xuất hiện tại thảm đỏ lần này

Ảnh: NSX

Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 8.

DJ Mie được khen "xinh như búp bê" khi diện váy nữ tính đến ủng hộ đoàn phim Báu vật trời cho. Tại sự kiện, cô có dịp gặp gỡ NSND KIm Xuân và đạo diễn Lê Thanh Sơn

Ảnh: NSX

Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 9.

Võ Tấn Phát mang đến bầu không khí vui vẻ quen thuộc bằng sự dí dỏm của mình. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: “Đây cũng là một vai diễn thú vị của tôi. Dàn cast tương đối thiếu visual, nên cần có tôi"

Ảnh: NSX

Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 10.
Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 11.
Phương Anh Đào gợi cảm bên Tuấn Trần trong ngày tái xuất điện ảnh- Ảnh 12.

Dàn diễn viên Ngọc Trai, Trâm Anh và Nam vương Hưng Nguyễn tại thảm đỏ

Ảnh: NSX

Tuấn Trần làm rõ tin đồn tình cảm với Phương Anh Đào

Tuấn Trần làm rõ tin đồn tình cảm với Phương Anh Đào

Sau thành công của 'Mang mẹ đi bỏ', Tuấn Trần tiếp tục hội ngộ khán giả màn ảnh rộng trong 'Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn'. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nam diễn viên có những chia sẻ về vai diễn Gọn, đồng thời tiết lộ quan điểm về nghề và cuộc sống riêng.

Phương Anh Đào diễn viên Phương Anh Đào Tuấn Trần Báu vật trời cho phim Tết
