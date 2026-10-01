Phương Anh Đào hội ngộ 'người quen', lần hiếm hoi tiết lộ về quá khứ

Sau 2 dự án phim trăm tỉ là Mai và Báu vật trời cho, Phương Anh Đào trở lại điện ảnh với vai diễn trong Ngày con còn mẹ. Tác phẩm này do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn, có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm NSƯT Lê Thiện, Hồng Đào, Phương Anh Đào, Nguyên Thảo, Huy Anh...

Phương Anh Đào tiết lộ câu chuyện trong phim cũng có một số nét tương đồng với mình Ảnh: NSX

Ngay khi đọc kịch bản, Phương Anh Đào đã cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ vì có quá nhiều chất liệu tương đồng với câu chuyện của chính mình. Nữ diễn viên chia sẻ: “Đây là phim về tình cảm gia đình, lại nói về chủ đề mẹ con, gia đình nào cũng sẽ có những câu chuyện tương đồng. Qua phim, tôi muốn được gửi gắm, muốn được tháo gỡ, được thả đi một vài cảm xúc của mình. Tôi mới bắt đầu hiểu lòng của mẹ mình nhiều hơn”.

Phương Anh Đào kể lúc nhỏ, cô không ở gần mẹ ruột nên không biết cách giao tiếp và cũng không biết cách để kể câu chuyện của mình. Sau này khi lớn hơn, nữ diễn viên 9X về ở cùng gia đình nhưng lại tạo ra cảm giác không gần gũi với đấng sinh thành.

“Đối với một đứa con gái không có tâm sự gì hết nên mẹ rất buồn tôi. Con không hiểu mẹ, mẹ không hiểu con, có những lúc tôi còn hiểu lầm mẹ nữa”, diễn viên phim Báu vật trời cho trải lòng.

Màn hội ngộ của Phương Anh Đào và đàn chị Hồng Đào sau dự án phim trăm tỉ khiến nhiều khán giả tò mò Ảnh: NSX

Sau này, đến năm 18 tuổi, Phương Anh Đào không còn ở gần gia đình nữa. Thay vào đó, cô sống tự lập và bắt đầu hiểu lòng mẹ của mình nhiều hơn. “Một người phụ nữ bỏ đi hết nhu cầu cá nhân, mua sắm này nọ... để dành hết tiền bạc cho những đứa con lúc gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Khi đi làm và hiểu được những giá trị đó, tôi tự động thay đổi góc nhìn của mình”, cô tâm sự.

Phương Anh Đào nói về màn hội ngộ Hồng Đào

Với dự án lần này, Phương Anh Đào có dịp hội ngộ nghệ sĩ Hồng Đào. Nữ diễn viên 9X cho biết cô dành sự ngưỡng mộ cho bậc tiền bối vì tài năng, giàu kinh nghiệm, vừa có khả năng viết, sửa kịch bản, vừa biết lập luận và truyền đạt. Trên phim trường, nghệ sĩ Hồng Đào mang đến sự bình tĩnh, chiều sâu và luôn biết cách lùi lại, nâng đỡ để bạn diễn trẻ được tỏa sáng nhất có thể.

Phương Anh Đào khám phá ra một khía cạnh khác của đàn chị khi làm việc chung Ảnh: NSX

Đằng sau sự chuyên nghiệp ấy, Phương Anh Đào còn bất ngờ khám phá ra một hình ảnh khác của đàn chị ở ngoài đời. “Với những phân đoạn cần sự từng trải, mẹ Hồng Đào cho tôi sự bình tĩnh, khiến tôi cảm thấy an tâm khi diễn cùng. Khi có thời gian ngồi cạnh và nghe những câu chuyện khác, tôi nhận ra một khía cạnh khác của mẹ Hồng Đào, một người phụ nữ rất dễ thương”, Phương Anh Đào bộc bạch.

Về phần mình, khi nhận lời tham gia Ngày con còn mẹ, Hồng Đào cũng tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc với nhân vật. “Hồng Đào cũng có con gái và ở ngoài đời thực cũng từng trải qua những mâu thuẫn, xung đột mẹ con tương tự như những chi tiết được đưa vào kịch bản”, cô bật mí. Bằng kinh nghiệm diễn xuất, nữ nghệ sĩ khẳng định trong mỗi phân cảnh, nếu kịch bản đòi hỏi nhân vật nào cần tỏa sáng, cô luôn sẵn sàng là người dịu lại, nâng đỡ để đẩy cảm xúc của bạn diễn lên mức tốt nhất.