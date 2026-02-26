Phương Anh Đào nói về Tuấn Trần, lên tiếng vụ 'đối đầu' với phim Trấn Thành

Sau Mai, diễn viên Phương Anh Đào và Tuấn Trần có màn tái hợp trong Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Dự án ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, đối đầu với Thỏ ơi của Trấn Thành và một số phim Việt khác tại phòng vé. Theo ghi nhận, hiện phim thu về hơn 67,5 tỉ đồng. Những ngày gần đây, tác phẩm có sự bứt phá về doanh thu trong ngày khi vượt qua Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang để đứng vị trí thứ 2, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Màn tái hợp giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần

Phương Anh Đào nỗ lực hết mình cho vai Ngọc trong Báu vật trời cho Ảnh: T.A

Trò chuyện với chúng tôi về màn kết hợp với Tuấn Trần lần này, Phương Anh Đào nói cô và đồng nghiệp cùng kể một câu chuyện khác với Mai. Nếu như trước đó, cả hai hóa thân vào một đôi tình nhân phải vượt qua nhiều trắc trở, rào cản từ gia đình, xã hội thì với Báu vật trời cho, họ lại đến với nhau thông qua một tình huống trớ trêu, bất ngờ. “Với sự hợp tác lần này, tôi cảm thấy hài lòng với những thông điệp mình và ê kíp đặt để nhằm phục vụ khán giả trong dịp tết”, cô nói.

Sau những vai diễn nặng về tâm lý và có cái kết chưa thực sự hạnh phúc, Phương Anh Đào mong muốn hóa thân vào một nhân vật có số phận khác, được mọi người yêu thương, nâng đỡ. Và Ngọc - một người mẹ đơn thân trong Báu vật trời cho là điều mà nữ diễn viên tìm kiếm. Cô nhấn mạnh: “Đây là nhân vật có những điểm mới lạ để tôi trau dồi và gặp lại khán giả sau quãng thời gian nghỉ ngơi. Tôi lắng nghe đóng góp của đạo diễn, quan sát xung quanh, xem phim ảnh… để tìm kiếm chất liệu nhằm tạo ra Ngọc trên màn ảnh rộng”.

Nữ diễn viên không đặt áp lực về chuyện danh xưng khi làm nghệ thuật, thay vào đó cô muốn tập trung cho chuyên môn Ảnh: T.A

Nói về áp lực “tạo hiệu ứng” khi tái hợp với Tuấn Trần, Phương Anh Đào cho biết ở mỗi dự án, điều cô mong muốn là học hỏi những cái mới và mang lại sự khác lạ. Khi đến với Báu vật trời cho, nữ diễn viên 9X cũng phải “cân đo đong đếm rằng với sự yêu thương của mọi người thì lần này hai đứa sẽ tái hợp thế nào”. Song người đẹp quan niệm: “Điều duy nhất có thể chắc chắn là mình nỗ lực đến đâu, làm tốt chuyên môn của mình thế nào, còn những vấn đề khác phụ thuộc vào sự cộng hưởng của mình với mọi người cũng như cách "xào nấu" của ê kíp”.

Nói thêm về Tuấn Trần, Phương Anh Đào khẳng định bản thân thích làm việc với những người có cá tính. Cũng chính điều đó nên cô lường trước được sẽ xảy ra bất đồng quan điểm trong quá trình hợp tác. Song sao nữ 9X cho rằng điều quan trọng là những tranh luận đó đến với mục đích gì.

“Tôi thấy tuyệt vời khi chặng đường đi làm, có một người bạn cho mình những ý kiến để sửa đổi những non nớt, thiếu sót. Trong ngành điện ảnh này, tôi có một người bạn như vậy để nhìn vào sự cố gắng của nhau, thúc đẩy nhau trong công việc”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Phương Anh Đào mong muốn đối đầu với Tuấn Trần trên màn ảnh rộng Ảnh: FBNV

Vì hay tranh luận cùng đồng nghiệp trên phim trường nên Phương Anh Đào thường nói vui rằng “chắc xong dự án này cả hai nên cạch mặt nhau quãng thời gian đi là vừa, vì thấy khó dung hòa”. Tuy nhiên sau đó, mối quan hệ của họ lại bình thường. Phương Anh Đào chia sẻ thêm trong tương lai, nếu có cơ hội tiếp tục làm việc với Tuấn Trần, cô mong cả hai mang đến màu sắc mới. Nữ diễn viên lấy ví dụ: “Nếu cả hai vẫn cùng một phe thì khán giả lại quá dễ đoán. Tôi nghĩ nên đối đầu, hoặc một trong hai phải đóng phản diện”.

Về chuyện cạnh tranh với Trấn Thành - đạo diễn phim Mai trên đường đua phim tết, Phương Anh Đào nhìn nhận với tâm thế cởi mở. Theo cô, đây là cách anh em trong nghề cùng vận động cho thị trường điện ảnh chứ không nghĩ sẽ đối đầu. “Dịp chiếu ra mắt Báu vật trời cho, tôi và Tuấn Trần có gửi lời mời anh Trấn Thành đến xem, mong nhận được sự góp ý từ anh ấy. Ở một góc độ nào đó, tôi rất biết ơn anh Thành vì từ Mai giúp tôi được khán giả yêu thương nhiều hơn. Khi phim Bộ tứ báo thủ ra rạp, tôi đã đến xem và ủng hộ anh. Năm nay, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục học hỏi, ủng hộ lẫn nhau”, cô thẳng thắn.

Về danh xưng “ngọc nữ màn ảnh”, Phương Anh Đào cho rằng điều đó đến từ sự yêu thương của khán giả. Bản thân nữ diễn viên không đặt áp lực ngoài yếu tố chuyên môn. “Khi bước lên phim trường, việc đầu tiên là tôi sống trọn với nhân vật. Và với mong mỏi nghề nghiệp, tôi hy vọng có một vai diễn khác với những gì mình trải nghiệm trước đó”, cô bày tỏ.