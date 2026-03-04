Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phương Anh Đào phản ứng ra sao với danh xưng 'diễn viên trăm tỉ'?
Phương Anh Đào phản ứng ra sao với danh xưng 'diễn viên trăm tỉ'?

Diệu Tú
Diệu Tú
04/03/2026 10:00 GMT+7

Dù được khán giả ưu ái gọi là 'ngọc nữ màn ảnh' hay 'diễn viên trăm tỉ', Phương Anh Đào không đóng phim dày đặc. Cô chủ động chọn kịch bản phù hợp và giữ đời sống kín tiếng, vì thế đã khiến không ít người tò mò về cuộc sống phía sau màn ảnh.

Báu vật trời cho ghi nhận doanh thu hơn 90 tỉ đồng sau hai tuần ra rạp, xếp thứ 3 trong cuộc đua phim Tết Bính Ngọ. Kết quả này được đánh giá ở mức tương đối an toàn, giúp bộ phim duy trì suất chiếu ổn định tại phòng vé. Trong phim, Tuấn TrầnPhương Anh Đào mang đến câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước xoay quanh mối quan hệ giữa một người mẹ đơn thân và chàng trai làng chài. Một loạt tình huống vô tình kéo hai nhân vật xa lạ xích lại gần nhau. Nhân vật Hồng do Tuấn Trần thể hiện trở thành điểm tựa giúp Ngọc, người mẹ đơn thân do Phương Anh Đào đảm nhận, mở lòng, tin vào tình yêu và ước mơ về một mái ấm trọn vẹn.

Trước đó, Phương Anh Đào từng khẳng định năng lực diễn xuất qua các vai tâm lý trong Nhắm mắt thấy mùa hè, Chiếm đoạt, Tro tàn rực rỡ, Mai… Trong đó, vai Nhật Hạ trong Nhắm mắt thấy mùa hè giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, còn vai Mai trong bộ phim cùng tên mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2 và Giải Cánh Diều lần thứ 22.

- Ảnh 1.

Phương Anh Đào được khán giả ưu ái gọi là 'ngọc nữ màn ảnh', 'diễn viên trăm tỉ' sau thành công của nhiều bộ phim điện ảnh

ẢNH: FBNV

Dù được khán giả ưu ái gọi bằng nhiều danh xưng như "ngọc nữ màn ảnh" hay "diễn viên trăm tỉ", Phương Anh Đào không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh mỗi năm. Nữ diễn viên cho biết việc đóng ít phim không xuất phát từ sự kén chọn, mà là chủ động lựa những kịch bản cô cảm thấy phù hợp với mình.

