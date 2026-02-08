Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tuấn Trần ngồi xe lăn ra mắt phim cùng Phương Anh Đào
Video Giải trí

Tuấn Trần ngồi xe lăn ra mắt phim cùng Phương Anh Đào

Diệu Tú
Diệu Tú
08/02/2026 10:35 GMT+7

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh mới, Tuấn Trần khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi phải ngồi xe lăn để di chuyển.

Tối 7.2, lễ ra mắt phim điện ảnh Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia bộ phim như NSND Trung Dân, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát… cùng nhiều khách mời nổi tiếng.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào tái hợp trong dự án mới

Báu vật trời cho thuộc thể loại tình cảm gia đình, xoay quanh câu chuyện của Ngọc (Phương Anh Đào), một bà mẹ đơn thân có con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển với mong muốn đổi gió sau những ký ức không vui trong quá khứ, Ngọc và con trai Tô bất ngờ gặp Hồng (Tuấn Trần), chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người có liên quan đến sự ra đời của Tô. Cuộc chạm mặt đầy tréo ngoe này đã kéo ba con người xa lạ vào chuỗi tình huống vừa hài hước, vừa căng thẳng, khi những bí mật dần được hé lộ và mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tuấn Trần ngồi xe lăn ra mắt phim cùng Phương Anh Đào - Ảnh 1.

Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Hưng Nguyễn cùng dàn diễn viên Báu vật trời cho

ẢNH: DIỆU TÚ

Tuấn Trần gây chú ý khi xuất hiện tại buổi premiere trong tình trạng chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi vì không thể đứng chào khán giả như mong muốn. Dù vậy, sự hiện diện của anh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và động viên. Tuấn Trần chân thành chia sẻ: "Dù vậy, tôi rất tâm huyết với bộ phim này. Tôi mong anh chị em sẽ giúp lan tỏa bộ phim này đến thật nhiều khán giả". 

Phương Anh Đào xuất hiện sau một khoảng thời gian dài tạm rời xa điện ảnh để nghỉ ngơi và làm mới bản thân. Sự trở lại của cô trong phim được xem là dấu mốc đáng chú ý, khi nữ diễn viên đảm nhận một vai diễn khác biệt so với hình ảnh ngoài đời. 

