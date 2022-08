Phương Anh Đào: Tôi không phải tuýp 'gọi dạ bảo vâng'

Từng hoài nghi không phù hợp với làng giải trí

* Xin chào diễn viên Phương Anh Đào. Vai diễn bác sĩ Phương Anh trong bộ phim Vô diện sát nhân thử thách chị như thế nào?

- Diễn viên Phương Anh Đào: Vai diễn này thử thách tôi nhiều. Những câu chuyện trong phim khiến tôi cảm thấy nếu mình gặp phải ngoài đời thật thì quá kinh khủng. Khi đọc kịch bản, tôi đã thấy sợ hãi và thương nhân vật rất nhiều. Bộ phim có nhiều cảnh rượt đuổi khiến tôi khá tốn sức và ê-kíp cũng tốn công để quay làm sao cho hấp dẫn. Lịch quay rất căng thẳng, có những ngày tôi bầm dập, te tua. Có những cảnh quay mà sức khỏe mình không cho phép nhưng vì sợ ảnh hưởng đến đoàn phim, tôi vẫn phải cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi không muốn vì bản thân mình mà thành gánh nặng cho một tập thể.

* Tự nhìn nhận, Phương Anh Đào có cho rằng diễn xuất của mình trong bộ phim còn gây tranh cãi không?

- Thứ nhất là mình phải tự tin, phần còn lại tôi biết mình vẫn còn là diễn viên trẻ. Tôi không thể lường được hết hay đủ sâu để truyền tải trọn vẹn nhân vật được. Mỗi một cô chú, anh chị diễn viên đều có một góc nhìn và trải nghiệm khác nhau. Họ có thể thể hiện nhân vật theo cách khác nhau. Còn tại thời điểm đó, khi làm việc chung mọi người, tôi tự tin hết mức với những gì mình làm. Vì phải thấu hiểu, phải tự tin thì mình mới làm được. Tôi cũng đã làm hết khả năng những gì có thể rồi. Hy vọng khán giả đón nhận nó và với tâm thế như thế nào tôi cũng chấp nhận. Bởi vì con đường sự nghiệp của tôi còn mới và cũng là chặng đường dài nên không vì một yếu tố hay một vài bình luận mà tôi nản lòng. Tất cả những điều đó chỉ là hành trang để tôi ngày một hoàn thiện hơn thôi.

* Ở tuổi 30, Phương Anh Đào nghĩ gì khi tự nhận mình là diễn viên trẻ?

- Tôi nghĩ ở tuổi nào cũng sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Có thể mọi người thấy độ tuổi 30 là hơi lớn nhưng tôi chỉ mới trải nghiệm tuổi 30 lần đầu tiên trong cuộc đời. Sau này có 35 tuổi hay 40 tuổi thì những câu chuyện và trải nghiệm của mình ở tuổi đó cũng hoàn toàn mới. Với tôi luôn luôn là như vậy. Về dự án phim cũng vậy, tôi đâu có lặp lại dự án đó một lần nữa. Chừng nào mình lặp lại hình ảnh, nhân vật và câu chuyện như vậy thì mới gọi là có kinh nghiệm. Còn bây giờ, tôi luôn lựa chọn những điều mới mẻ, thử thách và khác biệt thì đó là hành trình mới của mình. Miễn mình luôn nghĩ mình trẻ, luôn mới và còn thiếu sót thì mình phải cố gắng. Chính suy nghĩ đó cũng là điều để tôi lúc nào làm việc cũng nghiêm túc, không nghĩ mình đã là cái gì hay ở vị trí nào.

* Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, có giai đoạn nào khiến Phương Anh Đào suy nghĩ đến chuyện bỏ nghề?

- Tôi từng có thời gian không biết công việc của mình rồi sẽ đi về đâu. Những năm tháng chập chững vào nghề, tôi luôn hoài nghi rằng với tính cách khép kín như vậy, tôi có phù hợp với sự sôi nổi và cạnh tranh trong môi trường giải trí hay không. Tôi cũng không giỏi ăn nói, tính cách không cởi mở. Như mọi người cũng thấy, mỗi lần có sản phẩm tôi mới dám nhận lời phỏng vấn. Tôi cũng từng đứng trước lựa chọn có nên tiếp tục công việc này hay phải chuyển ngành. Khi đó tôi thấy mình đã làm vài năm rồi nhưng kết quả không đi đến đâu, mình không thể sống trọn vẹn với nó. Mình bay bổng, mơ mộng nhưng cũng thực tế. Tôi từng cho mình 5 năm, nếu không có thành tựu nhất định thì sẽ bắt buộc phải chuyển nghề. Nhưng may mắn, giống như cái cây mình chăm bón, nó ra hoa kết trái muộn thôi. Hiện tại tôi đã thấy hài lòng với những gì mình có.

* Vậy với Phương Anh Đào, tuổi 30 của chị đã gọi là thành công chưa?

- Tôi thấy mình tạm thành công. Tôi lo được cho ba mẹ, khiến ba mẹ hạnh phúc và tự hào về mình. Thấy gia đình viên mãn là tôi hạnh phúc và thành công. Ở thời điểm này, tôi thấy cuộc sống quá ưu ái cho mình. Không phải là vì điều kiện vật chất cao sang hay ổn định gì cả nhưng tôi biết hài lòng với những gì đang có. Còn những gì chưa có thì tôi tin nếu mình biết cố gắng, theo thời gian mình sẽ đạt được. Dù là tình cảm hay công việc, nếu mình cứ chân thành và cố gắng hết sức thì cũng sẽ dành cho mình. Còn hiện tại tôi chọn tận hưởng những gì đang có, hài lòng với hạnh phúc hiện tại.

* Nhiều diễn viên, người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm, sexy, không ngại mặc hở để thu hút sự chú ý. Nhưng có vẻ Phương Anh Đào vẫn còn e ngại với điều này. Vì sao?

- Sexy hay gợi cảm không phải xấu vì họ yêu cơ thể của họ, yêu hình ảnh đó và muốn người xung quanh thấy hình ảnh đó. Bản thân tôi rất ủng hộ vì họ được sống với bản thân mình, miễn là nó không phản cảm. Nhưng bản thân tôi thấy thoải mái với phong cách hiện tại. Thời trang thể hiện cá tính nhưng trước tiên phải đem đến sự dễ chịu cho bản thân. Tôi thấy trong những trang phục đơn giản, kín đáo đó mình tự tin. Có thể hiện tại tôi phù hợp hình ảnh này nhưng biết đâu 5 năm sau mọi người sẽ thấy Phương Anh Đào với một hình ảnh khác. Tôi chỉ muốn phát triển hình ảnh, công việc theo giai đoạn, lứa tuổi và suy nghĩ của mình.





Năm 18 tuổi tôi đã muốn kết hôn

* Từng được mệnh danh là "ngọc nữ" mới của điện ảnh Việt, Phương Anh Đào có tiếc nuối khi bản thân gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, chưa thể tỏa sáng trong sự nghiệp?

- Tôi thấy không có gì khiến mình phải suy nghĩ cả. Vì thời điểm tôi gặp vấn đề sức khỏe và lựa chọn nghỉ ngơi cũng là lúc dịch bùng phát. Thời gian đó không riêng tôi mà mọi người đều chậm lại và quan trọng sức khỏe của mình hơn. Tôi nghĩ mình là chú ngựa trên đường trường, đường dài chứ không phải đi làm trong vòng 1,2 năm. Khoảng thời gian mình dừng lại hay đi tiếp cũng là trải nghiệm để mình ngồi lại và xem xét bản thân. Mình làm nghề không chỉ trong 5-10 năm mà còn rất dài. Chính việc được nghỉ ngơi, khỏe lại về thể chất và tinh thần giúp tôi thấy mình có sức sống mới. Chứ trước đó mình làm việc với trạng thái lờ đờ, hay đau ốm vặt thì dù mình có cố gắng mấy cũng không hiệu quả. Sau khi trải qua bệnh tật, tôi thay đổi nhiều hơn về cảm xúc và tinh thần, sống tích cực và thoải mái hơn.

* Vì sao Phương Anh Đào không tham gia gameshow?

- Nói đúng ra thì tôi thấy tính cách của mình không phù hợp với gameshow giải trí cho lắm. Nhưng những chương trình truyền hình thực tế mang tính trải nghiệm, khám phá, hòa mình vào thiên nhiên, con người và giúp bộc lộ cá tính qua từng thử thách thì tôi lại muốn tham gia. Tôi đi làm nghề nhưng làm cho bản thân mình trước. Mình thích cái gì thì mới làm cái đó. Đương nhiên sẽ có giai đoạn mình bắt buộc phải làm những điều mình không thật sự yêu thích, vì cuộc sống. Còn giai đoạn này thì tôi cho phép mình làm những điều mà bản thân yêu thích.

* Khi không tham gia gameshow, chị xoay sở kinh tế như thế nào khi nghỉ ở nhà hơn 1 năm?

- May mắn là tôi cũng có nhiều dự án phim ảnh, một năm nhận 2-3 phim là hết thời gian rồi. Còn lại tôi dành thời gian nghỉ ngơi, dành cho gia đình. Khi không làm quá nhiều thì mình không được nhiều tiền. Từ đó, tôi biết cách chắt chiu, lựa chọn những gì phù hợp với mình. Tôi không thể làm ít mà đòi nhiều tiền, mình phải biết đủ. Về nhu cầu cuộc sống, tôi thấy mình hoàn toàn có thể làm chủ được nó.

* Về chuyện tình cảm của Phương Anh Đào thì sao?

- Tôi thấy cuộc sống của mình khá ổn. Bản thân tôi là người khó yêu. Như mọi người thấy, tôi hơi năng động, mạnh mẽ và tự lập trong cuộc sống. Chính vì thế để có một người bên cạnh, cho tôi thấy sự tin tưởng thì người đó phải bản lĩnh hơn mình. Tôi muốn một người cứng cáp, từng trải, cho mình nhiều trải nghiệm hơn hoặc bù đắp những cái thiếu của mình. Tất nhiên cả hai người đều không ai hoàn hảo nhưng mình phải thấy nể ở người đàn ông đó. Khi mình có cảm giác tôn trọng, quý trọng và nể người đó bởi sự trách nhiệm, những tính cách thu hút của họ thì mới ở gần được. Tôi có thể rất thoải mái, thân thiết và hòa đồng với mọi người trong công việc nhưng để yêu thì rất khó. Tôi nghĩ để yêu thì người đó phải cần rất nhiều kiên nhẫn vì tính tôi nhiều khi sáng nắng chiều mưa lắm. Người đó phải bản lĩnh để chịu hết những tính xấu của mình cũng như tận hưởng hết những tính tốt của mình. Tất nhiên ai cũng mưu cầu được dựa dẫm vào người đàn ông, nhưng khi chưa tìm được thì tôi chọn dựa vào chính mình.

* Phương Anh Đào có nghĩ với sự cá tính và mạnh mẽ như thế, các đại gia sẽ hơi e dè khi tiến tới?

- Đúng rồi, chắc chắn. Tôi nghĩ mình hơi cá tính nên nếu ai đó muốn hình ảnh một cô gái nhẹ nhàng, gọi dạ bảo vâng thì chắc chắn đó không phải là Phương Anh Đào.

* Vậy chị có xác định sẽ kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi không?

- Thật ra yêu ai tôi cũng muốn kết hôn. Mối tình đầu năm 18 tuổi tôi đã muốn kết hôn, đến mối tình thứ hai tôi vẫn có ý định đó. Nhìn vậy thôi chứ tôi là kiểu người khá hướng về gia đình, thích làm vợ, làm mẹ. Nhưng dần dà sau khi trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm, thế giới quan của mình thay đổi và tôi cũng đã mạnh mẽ hơn. Mình biết chuyện hôn nhân và yêu đương là hai chuyện khác nhau. Mọi thứ sẽ không bao giờ đi đúng theo quỹ đạo mà mình mong muốn. Từ 25 tuổi, tôi lại muốn kết hôn ở tuổi 30 vì so với các bạn đồng trang lứa thì mình đã hơn già. Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình may mắn vì được thử thách trong công việc nhiều hơn. Khi bạn lựa chọn có gia đình thì gia đình phải là trên hết, công việc ở phía sau. Nên hiện tại tôi chưa lập gia đình thì sẽ tự do với khoảng thời gian. Sau này khi vững vàng hơn, tự chủ về tài chính, công việc, độc lập về suy nghĩ thì mình sẽ hài lòng với những gì lựa chọn.

* Xin cảm ơn diễn viên Phương Anh Đào về những chia sẻ!