Phường đầu tiên ở Đồng Nai cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 10

Ngày 11.7, phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình cấp sách giáo khoa miễn phí cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn phường.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phường Đồng Xoài đã triển khai đề án "Thư viện sách giáo khoa dùng chung - cấp phát sách giáo khoa miễn phí" cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn phường.

Đồng Xoài là phường đầu tiên ở thành phố Đồng Nai cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mục tiêu của chương trình nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa văn hóa tiết kiệm, sẻ chia và sử dụng hiệu quả nguồn sách giáo khoa.

Qua hơn 1 tháng vận động xã hội hóa, đề án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các trường học, phụ huynh, học sinh cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, qua đó vận động đủ 5.466 bộ sách giáo khoa chuyển về các trường tiểu học và THCS và học sinh lớp 10 trên địa bàn.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, cho biết đây là mô hình tiên phong đầu tiên ở cấp phường, xã tại thành phố và thuộc số ít trên toàn quốc. Mô hình giúp đảm bảo tính duy trì lâu dài nhờ sự chủ động quản lý của nhà trường, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả phụ huynh và học sinh để luân chuyển sách cho các thế hệ sau.

Ông Sơn cho rằng, hiện còn những xã phường điều kiện khó khăn, đông đồng bào dân tộc, ở vùng sâu, vùng xa, khả năng vận động xã hội hóa chưa thể đáp ứng, cần các nguồn lực khác từ các mạnh thường quân hoặc ngân sách.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai tặng quà cho người cao tuổi phường Đồng Xoài trong ngày ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi sẽ xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy để triển khai đồng loạt trên toàn thành phố, để làm sao trang bị sách, hỗ trợ sách miễn phí cho các em học sinh, sẽ cố gắng triển khai sớm trong năm học 2026 - 2027", ông Sơn cho biết thêm.

Mục tiêu của mô hình là tạo môi trường sinh hoạt, chăm sóc và nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sáng cùng ngày, UBND phường Đồng Xoài cũng đã ra mắt mô hình "chăm sóc người cao tuổi ban ngày" và "đội chăm sóc sức khỏe gia đình".

Lãnh đạo phường Đồng Xoài bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Lê Thị Sâm, căn nhà với kinh phí xây dựng 220 triệu đồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mục tiêu chung là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng ngay tại cơ sở; trong đó, mô hình "chăm sóc người cao tuổi ban ngày" tạo môi trường sinh hoạt, chăm sóc và nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi; mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe gia đình" với mục đích đưa dịch vụ y tế đến gần dân, hỗ trợ theo dõi, tư vấn sức khỏe thường xuyên, liên tục.