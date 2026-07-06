Ngày 6.7, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định về cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, học viên trên địa bàn. Nếu được thông qua, năm học 2026 - 2027 sẽ có khoảng 157.670 học sinh tiểu học được thụ hưởng chính sách, với tổng kinh phí dự kiến gần 27 tỉ đồng.

Theo thống kê của ngành giáo dục Cà Mau, năm học 2026 - 2027 toàn tỉnh có khoảng 345.230 học sinh phổ thông, gồm cả học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Trong đó có khoảng 157.670 học sinh tiểu học, 125.600 học sinh THCS, 59.930 học sinh THPT và khoảng 2.030 học viên giáo dục thường xuyên.

Cà Mau dự kiến miễn phí sách giáo khoa cho hơn 157.000 học sinh tiểu học ẢNH: G.B

Theo UBND tỉnh Cà Mau, nếu triển khai hỗ trợ đồng thời cho tất cả các cấp học, ngân sách sẽ cần hơn 92 tỉ đồng mỗi năm. Vì vậy, địa phương đề xuất thực hiện theo lộ trình. Sau cấp tiểu học trong năm học 2026 - 2027, chính sách dự kiến mở rộng sang THCS từ năm học 2027 - 2028 với kinh phí tăng thêm hơn 27 tỉ đồng và tiếp tục áp dụng cho THPT từ năm học 2028 - 2029, khi ngân sách dự kiến tăng thêm trên 38 tỉ đồng.

Trao đổi về chủ trương này, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết việc xây dựng nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai chính sách; đồng thời hướng tới mục tiêu giảm gánh nặng chi phí đầu năm học và bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, nhất là các gia đình còn nhiều khó khăn.

"Có thể có những gia đình vẫn đủ khả năng mua sách, nhưng cũng còn rất nhiều phụ huynh phải chắt chiu từng khoản chi đầu năm học. Nếu chính sách này được thực hiện, điều chúng tôi hướng đến không chỉ là một bộ sách giáo khoa, mà là để mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng ngay từ ngày đầu đến trường", ông Luân nói.

Theo ông Nguyễn Minh Luân, chính sách được xây dựng phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương, đồng thời áp dụng cơ chế mượn - trả để tái sử dụng sách giáo khoa, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Theo dự thảo, sách giáo khoa được cung cấp miễn phí phải thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Mỗi học sinh, học viên được mượn không quá một bộ sách trong một năm học và có trách nhiệm hoàn trả cho thư viện sau khi kết thúc năm học để tiếp tục phục vụ các khóa học sau. Trường hợp làm thất thoát hoặc hư hỏng do nguyên nhân chủ quan sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Việc mua sắm sách sẽ do sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch theo số lượng học sinh và nhu cầu thực tế, bảo đảm đủ sách phục vụ dạy và học. Giá sách làm căn cứ lập dự toán được xác định theo giá phát hành của nhà xuất bản nhưng không vượt mức giá tối đa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Được biết, phương án thực hiện theo lộ trình đã được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Cà Mau xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được thống nhất tại Thông báo số 929-TB/TU ngày 29.6.2026. Dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp chuyên đề gần nhất của HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI năm 2026.