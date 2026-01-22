Phương Mỹ Chi, Đức Phúc tham gia concert quy tụ 50.000 khán giả

Hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ngành công nghiệp văn hóa, ngay sau Tết Nguyên đán, Hà Nội sẽ đón sự kiện biểu diễn ngoài trời mang tên Đấu trường sấm, dự kiến diễn ra ngày 8.3, thu hút 50.000 khán giả tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội).

Dàn sao 'khủng' quy tụ trong 'Đấu trường sấm'

Phương Mỹ Chi xác nhận góp mặt trong chương trình Đấu trường sấm Ảnh: BTC

Sau khi gây chú ý với công bố sức chứa 50.000 người xem, ban tổ chức tiếp tục hé lộ dàn nghệ sĩ biểu diễn khiến người xem thích thú. Trong đó, đáng chú ý là dàn Anh trai “say hi” gồm Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều và Erik.

Trong khi đó, dàn “em xinh” góp mặt trong sự kiện âm nhạc này gồm quán quân Phương Mỹ Chi, Mỹ Mỹ, Bích Phương. Màn “đụng độ” giữa các "em xinh" và “cỗ máy tạo hit” Tăng Duy Tân được dự đoán là một trong những điểm nhấn thu hút khán giả trẻ.

Ở tuyến biểu diễn giàu kinh nghiệm sân khấu, Rhymastic, Soobin, Bùi Công Nam, Kay Trần và S.T Sơn Thạch - những nghệ sĩ bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai được kỳ vọng mang đến các phần trình diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, concert còn có sự góp mặt của các tân binh như Jaysonlei, Sơn.K cùng nhóm tân binh UPRIZE được đào tạo theo mô hình K pop.

Đấu trường sấm gây tò mò khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám tham gia Ảnh: BTC

Ngày 22.1, hành trình Sấm Bus ngày thứ hai khởi đầu ấn tượng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Tâm điểm của chuyến đi là sự đồng hành của bộ đôi nghệ sĩ Jaysonlei, Sơn.K và host Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Với phong cách năng động, dàn nghệ sĩ đã trực tiếp giao lưu và chia sẻ năng lượng tích cực với khán giả.

Thông qua những khoảnh khắc tương tác tự nhiên trên phố phường, Sấm Bus đã hiện thực hóa mục tiêu đưa âm nhạc vào nhịp sống thực tế. Đây không chỉ là hoạt động diễu hành đơn thuần mà còn là cách dự án Đấu trường sấm định hình một trải nghiệm nghệ thuật toàn diện, nơi cảm xúc và sự gắn kết của khán giả luôn được đặt làm trọng tâm.

Để vận hành concert quy mô 50.000 người, sự kiện huy động hơn 2.000 nhân sự cho các hạng mục sân khấu, âm thanh - ánh sáng, an ninh, y tế và điều phối khán giả. Bốn nhân sự chủ chốt gồm tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn ánh sáng Long Kenji ADT và giám đốc mỹ thuật Vĩ Khang chịu trách nhiệm toàn bộ thiết kế và vận hành chương trình. Concert chính thức mở bán vé từ 20 giờ ngày 19.1.