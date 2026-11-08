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    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát xoan tại 'Dân chơi dân ca'

    An Hạ
    An Hạ
    Trong nhạc hội 'Dân chơi dân ca' day 2 diễn ra tại Hà Nội tối 7.11, Phương Mỹ Chi xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, nữ tính. Bên cạnh những tiết mục gắn với âm nhạc dân gian ba miền, nữ ca sĩ còn đưa hát xoan Phú Thọ lên sân khấu trình diễn.

    Mở màn nhạc hội, Phương Mỹ Chi xuất hiện trong tạo hình trưởng thành, nữ tính. Nữ ca sĩ trình diễn phần mở đầu Dân chơi dân ca cùng ca khúc Bài ca đất phương Nam, một trong những bài hát gắn liền với dấu ấn âm nhạc của cô.

    Ở chặng miền Trung, Phương Mỹ Chi lần lượt thể hiện Buôn trăng, Gối gấmƯng cái bụng. Trong đó, Buôn trăng nằm trong phiên bản mở rộng của album Vũ trụ cò bay, còn Ưng cái bụng là sáng tác mới thuộc album Dân chơi dân ca, khai thác chất liệu văn hóa Tây Nguyên. Ngoài ra, nữ ca sĩ kết hợp cùng Phương Ly trong tiết mục Nữ công gia chánh. Cả hai từng đồng hành tại chương trình Em xinh say hi 2025. So với màn trình diễn tại TP.HCM có điểm nhấn là phần rán trứng trên sân khấu, lần này tiết mục có thêm sự góp mặt của Phương Ly.

    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 1.
    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 2.

    Phương Mỹ Chi trình diễn đầy năng lượng trong phần mở màn Dân chơi dân ca và tiết mục Bài ca đất phương Nam

    Ảnh: NVCC

    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 3.

    Phương Ly và Phương Mỹ Chi có màn hội ngộ trên sân khấu, tạo nên sự kết hợp giữa hai màu sắc âm nhạc khác biệt

    Ảnh: NVCC

    Phương Mỹ Chi đưa hát xoan lên sân khấu

    Bước sang chặng miền Bắc, Phương Mỹ Chi trình diễn Trẩy hội làng. Nữ ca sĩ tiếp tục kết hợp với rapper Pháo trong Đẩy xe bò x Vũ trụ có anh. Trong khi đó, Chọn mặt gửi vàng có sự góp mặt của Double2T. Sau màn kết hợp, nam rapper tiếp tục biểu diễn ca khúc À lôi.

    Một trong những điểm nhấn của nhạc hội là tiết mục Thử lòng quân tử, khi Phương Mỹ Chi cùng ê kíp đưa 4 phường xoan gốc lên sân khấu, tái hiện trích đoạn Xin huê đố huê của hát xoan Phú Thọ, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

    Tiết mục có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Lịch, Trùm phường xoan An Thái và cố vấn văn hóa hát xoan cho Phương Mỹ Chi. Bà trực tiếp thực hiện nghi thức đánh trống cái. Bên cạnh các nghệ nhân, RHYDER cũng góp mặt trong phần trình diễn, tạo nên màn kết hợp giữa chất liệu nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại.

    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 4.
    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 5.
    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 6.

    Pháo gây chú ý với màn catwalk trên sân khấu, trong khi Double2T mang màu sắc âm nhạc Tây Bắc đến đêm nhạc của Phương Mỹ Chi

    Ảnh: NVCC

    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 7.
    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 8.
    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 9.

    Phương Mỹ Chi và RHYDER đứng cùng nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch trên sân khấu. Bà Lịch là Trùm phường xoan An Thái, đồng thời tư vấn văn hóa hát xoan cho nữ ca sĩ

    Ảnh: NVCC

    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 10.

    Phương Mỹ Chi kết hợp cùng NSND Thanh Ngoan trong ca khúc Xây xẩm, phần trình diễn kết hợp chất liệu truyền thống và rock

    Ảnh: NVCC

    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 11.

    Bóng phù hoa được dàn dựng với hiệu ứng nâng cả hai nghệ sĩ lên không trung bằng hệ thống dây, tạo điểm nhấn về mặt sân khấu

    Ảnh: NVCC

    Ở chặng miền Nam, Phương Mỹ Chi kết hợp cùng NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Trinh Trinh trong Liễu yếu đào tơ và Bảo Định ở ca khúc Dắt anh chơi hội. Nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi lần đầu trình diễn live Lỡ thương nhau cùng Nguyễn Hùng, ca khúc đang được quan tâm trên mạng xã hội.

    Bên cạnh phiên bản remix Thiên đường với người thương cùng DTAP, Phương Mỹ Chi còn trình diễn Gạo của ta và liên khúc Lý cò style - Rock hạt gạo - Ếch ngoài đáy giếng.

    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 12.
    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 13.
    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 14.

    Các tiết mục ở chặng miền Nam khai thác chất liệu cải lương, lễ hội truyền thống và âm nhạc dân gian Nam bộ

    Ảnh: NVCC

    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 15.
    Phương Mỹ Chi khoe hình ảnh trưởng thành, tái hiện hát Xoan tại 'Dân chơi dân ca' - Ảnh 16.

    Khép lại nhạc hội, Phương Mỹ Chi thể hiện phiên bản ballad Thiên đường với người thương, đồng thời mời các nghệ nhân, nhạc công và ban cố vấn văn hóa lên sân khấu tri ân

    Ảnh: NVCC


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