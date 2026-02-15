Phương Mỹ Chi: Không áp lực phải có tình yêu như bạn bè đồng trang lứa

Phương Mỹ Chi biết ơn vì có nhiều cơ hội trong âm nhạc

* Xin chào Phương Mỹ Chi, nhìn lại một năm vừa qua thì những từ như "rực rỡ", "nỗ lực", "tỏa sáng" có phải diễn tả chính xác hành trình của bạn không?

- Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Tôi nghĩ những từ như "rực rỡ", "nỗ lực" hay "tỏa sáng" đều là những cách nhìn rất đẹp mà mọi người đã ưu ái dành cho hành trình của mình trong năm qua. Chi trân trọng những điều đó, nhưng nếu nói thật lòng, Chi cảm nhận năm vừa rồi của mình giống một hành trình rất dài của sự cố gắng và trưởng thành nhiều hơn. Đằng sau những khoảnh khắc được nhìn thấy là rất nhiều thời gian mình học hỏi, tự điều chỉnh và làm mới chính mình qua từng sân khấu, từng dự án. Có những lúc rất bận rộn, nhiều áp lực, nhưng Chi biết ơn vì mình vẫn giữ được năng lượng để đi tiếp và làm nghề bằng trái tim nhiệt huyết.

Thoát khỏi hình ảnh "cô bé dân ca", Phương Mỹ Chi dần chinh phục khán giả bằng những dòng nhạc khác nhau Ảnh: FBNV

Vì vậy, nếu những gì Chi làm trong năm qua khiến khán giả cảm nhận được sự "rực rỡ" hay "tỏa sáng", thì Chi xem đó là một niềm may mắn. Còn với bản thân, Chi chỉ nghĩ đơn giản là mình đã cố gắng hết sức cho từng cơ hội được trao, và vẫn đang tiếp tục học hỏi mỗi ngày để xứng đáng hơn với tình yêu thương mà khán giả dành cho mình.

* Nhìn lại hành trình tại Sing!Asia, fan meeting và các show diễn lớn nhỏ khác, Chi có từng nghĩ mình đã làm được nhiều như vậy không?

- Những lúc nhìn lại, Chi cũng thấy bất ngờ với chính mình. Khi đang ở trong guồng công việc, Chi thường chỉ tập trung làm thật tốt từng sân khấu, từng chương trình, nên nhiều khi chưa kịp dừng lại để nghĩ rằng mình đã đi được bao xa.

Chỉ đến khi khép lại cả một năm dài, được tham dự những lễ trao giải danh giá, mình mới có dịp nhìn lại toàn bộ hành trình và thấy mọi thứ diễn ra nhanh hơn mình tưởng. Tuy nhiên, cảm giác lớn nhất của Chi không phải là tự hào vì làm được nhiều, mà là biết ơn vì mình đã có cơ hội được trải nghiệm nhiều đến vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Chi nghĩ mình vẫn đang ở trên hành trình học hỏi. Những gì đã qua là những cột mốc đáng trân trọng, nhưng cũng là lời nhắc để bản thân tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Vì với Chi, điều quan trọng không phải là mình đã làm được bao nhiêu, mà là mình còn giữ được bao nhiêu nhiệt huyết để đi tiếp trên con đường âm nhạc của mình.

Phương Mỹ Chi thừa nhận cô may mắn vì thường có gia đình đồng hành trong những chuyến lưu diễn Ảnh: FBNV

* Việc di chuyển nhiều và lịch trình dày đặc khiến sức khỏe Chi bị ảnh hưởng như thế nào và làm sao để mình khắc phục?

- Khi tiến vào các dự án với lịch trình di chuyển liên tục và cường độ làm việc khá dày, sức khỏe của Chi chắc chắn cũng có những lúc bị ảnh hưởng. Đặc biệt là những giai đoạn phải chạy show liên tiếp hoặc thay đổi múi giờ và thời tiết. Áp lực công việc đôi khi cũng khiến cơ thể mình mệt hơn so với bình thường. Tuy nhiên, Chi thấy mình rất may mắn vì luôn có một đội ngũ trợ lý và ê kíp phía sau hỗ trợ, chăm sóc. Mọi người theo dõi lịch làm việc, nhắc Chi nghỉ ngơi đúng lúc, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sắp xếp mọi thứ để Chi có thể hoàn thành công việc mà vẫn giữ được thể trạng ổn định nhất có thể. Nhờ vậy, dù bận rộn, mình vẫn tránh được việc bị quá tải trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, ê kíp của Chi cũng chuyên nghiệp và chủ động, nên Chi có thể tập trung tối đa vào phần chuyên môn của mình như luyện tập, biểu diễn và chuẩn bị âm nhạc. Khi phía sau có những người đồng hành đủ vững vàng, Chi cảm thấy mình được "giữ nhịp" tốt hơn, vừa làm nghề hết mình nhưng vẫn có khoảng nghỉ cần thiết để hồi phục năng lượng cho chặng đường dài phía trước.

Phương Mỹ Chi nỗ lực để không phụ lòng khán giả Ảnh: FBNV

* Phương Mỹ Chi có cảm thấy tiếc nuối khi không có nhiều thời gian ở cạnh gia đình vì lịch diễn của mình quá dày đặc không?

- Thật ra Chi không cảm thấy quá thiệt thòi hay tiếc nuối về chuyện xa gia đình, vì Chi rất may mắn khi ba mẹ thường xuyên đồng hành cùng mình trong nhiều chuyến đi diễn. Có ba mẹ ở bên cạnh, dù lịch trình có bận rộn đến đâu, Chi vẫn luôn có cảm giác mình đang mang gia đình đi cùng trên hành trình làm nghề. Điều đó giúp Chi yên tâm và vững vàng hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, chị gái của Chi cũng chính là quản lý và stylist riêng, nên trong công việc hai chị em gần như gắn bó mỗi ngày. Nhiều lúc nhìn lại, Chi thấy mình không hẳn là phải đánh đổi thời gian gia đình cho công việc, mà là đang được làm nghề trong vòng tay của những người thân nhất. Tất nhiên sẽ có những khoảnh khắc Chi muốn được ở nhà nhiều hơn, được có những ngày thật chậm bên gia đình. Nhưng bù lại, việc luôn có người thân đồng hành khiến Chi cảm thấy hành trình này ấm áp hơn rất nhiều. Và đó cũng là nguồn động lực lớn để Chi tiếp tục cố gắng mà không thấy mình đang đi một mình.

* Có kỷ niệm chạy show tết nào mà bạn nhớ mãi không quên?

- Có một kỷ niệm mà mỗi lần nhắc lại Chi vẫn nhớ rất rõ, đó là một năm Chi chạy show vào đêm 30 tết. Hôm đó lịch diễn kéo dài đến rất khuya, khi mình lên xe trở về nhà thì vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp của sân khấu. Đến lúc xe gần về tới nhà, vừa đúng khoảnh khắc pháo hoa bắt đầu bắn. Chi ngồi trong xe nhìn qua cửa kính, thấy những chùm pháo sáng rực mà trong lòng có rất nhiều cảm xúc đan xen. Vừa vui vì mình đã hoàn thành một đêm diễn trọn vẹn, vừa có chút bồi hồi vì năm mới đến nhanh quá, mình vẫn còn đang trên đường về nhà.

Khoảnh khắc đó là Chi nhớ mãi, vì nó giống như một dấu mốc rất đặc biệt của người làm nghề. Mình đón giao thừa theo một cách rất riêng, không hẳn là quây quần đủ đầy từ đầu buổi tối, nhưng vẫn kịp trở về trong ánh pháo hoa và trong vòng tay gia đình. Và với Chi, đó vẫn là một cái tết rất đáng nhớ.

Phương Mỹ Chi không áp lực về chuyện có người yêu giống như bạn bè đồng trang lứa Ảnh: FBNV

Vẫn học hỏi từng ngày

* Phương Mỹ Chi hay gia đình có kiêng kị điều gì trong ngày tết không?

- Gia đình của Chi có một "luật bất thành văn" rất dễ thương vào dịp tết, đó là hạn chế cãi nhau để giữ không khí đầu năm được vui vẻ, nhẹ nhàng. Ba mẹ luôn nói đầu năm mà vui vẻ thì cả năm cũng sẽ thuận hòa hơn. Nói vậy thôi nhưng mỗi lần cả nhà cùng dọn dẹp chuẩn bị tết thì vẫn không tránh khỏi những lúc hơi um sùm một chút. Người quét nhà, người sắp đồ, mỗi người một ý nên đôi khi cũng có tranh luận. Với mình, những khoảnh khắc đó lại rất vui và có "mùi vị tết", vì nó cho thấy cả nhà đang thật sự cùng nhau chuẩn bị cho một năm mới.

* Với thành công trong những năm qua, Phương Mỹ Chi được không ít người gọi là sao hạng A và gán cho nhiều danh xưng mỹ miều. Vậy có khi nào bạn nghĩ rằng với vị trí hiện tại, bạn cho phép bản thân có một vài đặc quyền?

- Thật lòng, Chi chưa bao giờ quen với việc mình được gọi bằng những danh xưng như vậy. Mỗi khi nghe mọi người gọi mình là sao hạng A hay nói mình có sức ảnh hưởng lớn, điều Chi nghĩ tới đầu tiên không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm phải làm nghề tử tế hơn. Chi luôn tự nhắc mình rằng sự yêu thương của khán giả là điều rất quý và cũng rất mong manh. Nếu mình cho phép bản thân dựa vào vị trí hiện tại để đòi hỏi nhiều hơn hay thoải mái hơn với chính mình, thì rất dễ quên mất vì sao mình được đứng ở đây từ đầu. Vì vậy, thay vì nghĩ đến đặc quyền, Chi cố gắng giữ cho mình những thói quen rất bình thường là đi làm đúng giờ, chuẩn bị kỹ cho từng sân khấu và luôn lắng nghe góp ý từ những người xung quanh.

Có thể hành trình của Chi may mắn được nhiều người biết đến hơn trước, nhưng trong suy nghĩ của Chi, mình vẫn là một người trẻ đang học nghề mỗi ngày. Nếu có điều gì Chi cho phép mình "đặc biệt" hơn một chút, thì đó chỉ là được cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với tình cảm mà khán giả đã dành cho mình mà thôi.

* Năm mới, điều Phương Mỹ Chi mong ước nhất là gì, bạn có nghĩ rằng mình cần có thêm tình yêu như bạn bè đồng trang lứa không?

- Điều Chi mong nhiều nhất vẫn rất giản dị là được tiếp tục làm nghề trong trạng thái thật khỏe, vững vàng và có thêm những sản phẩm chạm đến trái tim khán giả. Với Chi, còn được đứng trên sân khấu và giữ được tình yêu với âm nhạc đã là một điều rất đáng quý rồi.

Còn chuyện tình cảm, Chi nghĩ mình không quá đặt áp lực cho bản thân phải giống bạn bè đồng trang lứa. Chi vẫn tin mọi thứ đến đúng thời điểm của nó. Hiện tại, Chi đang tập trung khá nhiều cho công việc và cho hành trình phát triển của mình, nhưng Chi cũng không khép lòng. Nếu một ngày nào đó có một tình cảm đủ chân thành và phù hợp xuất hiện, Chi nghĩ mình sẽ đón nhận bằng một tâm thế rất tự nhiên. Với Chi lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là sống thật trọn vẹn với hiện tại, làm tốt những gì mình đang theo đuổi, còn những điều đẹp đẽ khác, Chi tin khi đủ duyên thì nó sẽ đến theo cách rất nhẹ nhàng.

* Cảm ơn những chia sẻ của Phương Mỹ Chi!