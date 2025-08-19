Tiêu Minh Phụng: Tôi hãnh diện khi được 'ké fame' Phương Mỹ Chi

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình âm nhạc và truyền hình, đặc biệt là Rap Việt, cuộc sống của nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng khá gian truân. Ít ai biết phía sau nụ cười lạc quan và nguồn năng lượng tích cực ấy là một hành trình dài của sự tự lập, kiên cường và lòng yêu nghề mãnh liệt.

Tuổi thơ khó khăn và gánh nặng tự lập

Tiêu Minh Phụng sinh năm 1997 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau. Ba mẹ ly thân khi anh chỉ vừa học lớp 1, để lại hai anh em nương tựa vào nhau. Khi còn nhỏ, Phụng đã phụ mẹ chăm sóc em trai. Anh kể lại một cách đầy xúc động rằng đã phải học cách nấu cơm, giặt quần áo và làm mọi việc lặt vặt trong nhà khi ba đi làm xa cả tuần mới về một lần. Nỗi đau lớn hơn cả là khi mẹ anh rời đi, để lại hai anh em anh bơ vơ. Phụng chia sẻ, em trai anh lúc đó mới chỉ vài tháng tuổi, anh đã phải tự tay thay tã và chăm sóc em.

Tiêu Minh Phụng có tuổi thơ cơ cực ẢNH: NVCC

Tuổi thơ của anh gắn liền với một căn chòi thuê sập sệ, thiếu thốn đủ đường. Những tháng ngày ấy đã tôi luyện cho nam ca sĩ một ý chí sắt đá và sự tự lập hiếm thấy. Khi lên Sài Gòn, anh đã phải làm đủ mọi nghề để mưu sinh, từ phát tờ rơi, chạy xe ôm, đến làm thêm trong các quán cà phê, nhà hàng và tiệc cưới.

Anh kể lại kỷ niệm đáng nhớ về lần đầu tiên đi diễn ở một hội chợ tận Bình Phước, phải chạy xe máy với một người anh, cả hai chỉ nhận được 150 nghìn đồng và phải tự lo tiền ăn uống, thuê phòng. Những ngày tháng vất vả đó, theo anh, chính là "những bài học đắt giá" để anh có được kinh nghiệm sống và trải nghiệm diễn xuất sau này.

Mặc dù học ngành hướng dẫn viên du lịch, đam mê nghệ thuật đã nhen nhóm trong Tiêu Minh Phụng từ khi còn nhỏ. Anh kể rằng mình đã đi khắp đất nước trong vai trò hướng dẫn viên du lịch, nhưng trái tim luôn hướng về sân khấu. Anh nhận thấy chính kinh nghiệm làm hướng dẫn viên đã giúp anh rèn luyện sự hoạt ngôn và khả năng ứng biến, những kỹ năng vô cùng cần thiết cho con đường nghệ thuật sau này.

Hướng rẽ sang cải lương - rap

Khi quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, con đường của Tiêu Minh Phụng không hề trải "hoa hồng". Anh bắt đầu với những vai diễn quần chúng nhỏ bé, thậm chí không có thoại, chạy lướt qua màn hình hay trên sân khấu. "Tôi đã mất tầm khoảng 6 - 7 năm chỉ để làm những vai nhỏ, những vai không thoại hoặc chỉ là quân sĩ chạy ra xẹt vô", anh tâm sự. Mặc dù khó khăn, anh vẫn luôn giữ niềm tin và tình yêu với diễn xuất, luôn xem đó là một phần không thể thiếu của con người mình.

Tiêu Minh Phụng từng làm nhiều nghề để mưu sinh trước khi nổi tiếng ẢNH: NVCC

Trong hành trình này, một cái duyên định mệnh đã đưa anh đến với nghệ thuật cải lương. Phụng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nghệ sĩ Lê Giang, người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng của anh và đưa anh đến học tại sân khấu kịch của NSƯT Minh Nhí. Nơi đây, anh được tiếp xúc và học hỏi từ những nghệ sĩ gạo cội, được trau dồi về diễn xuất và cả nghệ thuật hát cải lương.

Mặc dù là một người trẻ, anh đã có một sự gắn bó đặc biệt với bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Anh kể rằng từng lo lắng về việc cải lương sẽ dần mất đi vị thế, nhưng đã được một đàn chị trong nghề khuyên: "Em hãy giữ cái chất cải lương của em và làm những gì mà em cảm thấy hay với em". Lời khuyên này đã trở thành kim chỉ nam, giúp anh giữ vững niềm tin và kết hợp những giá trị truyền thống vào con đường nghệ thuật hiện đại.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Tiêu Minh Phụng chính là khi anh tham gia chương trình Rap Việt, vì không phải là một rapper chuyên nghiệp, mà là một diễn viên, một người con của sân khấu cải lương. Mặc dù không xuất thân từ cộng đồng rap, anh lại được các huấn luyện viên như Karik, JustaTee, BigDaddy và Andree Right Hand tận tình chỉ dạy, được khán giả yêu mến và đón nhận.

Sự kết hợp giữa chất giọng ấm, mộc mạc và phong cách kể chuyện đầy cảm xúc đã giúp Tiêu Minh Phụng tạo nên dấu ấn riêng. Sự thành công của anh tại sân chơi rap không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp mà còn là sự công nhận cho những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đối với Tiêu Minh Phụng, Phương Mỹ Chi là người có vị trí trên hành trình nghệ thuật của anh ẢNH: NVCC

Cơ duyên hợp tác cùng Phương Mỹ Chi

Sau những màn trình diễn ấn tượng tại Rap Việt, Tiêu Minh Phụng dần tìm được những cộng sự ăn ý, điển hình là "cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi. Nam nghệ sĩ 9X cùng đàn em tham gia School Tour - Vũ trụ cò bay, mang những câu ca cổ đến gần hơn với khán giả trẻ. Gần đây, anh tiếp tục ghi dấu ấn với màn kết hợp cùng Phương Mỹ Chi và Huỳnh Lập trong ca khúc Wrapped Miền Tây tại sân khấu trao giải Làn sóng xanh 2024.

Khi được hỏi về việc liệu tên tuổi có bị gắn liền với Phương Mỹ Chi hay không, Tiêu Minh Phụng khẳng định một cách tự nhiên: "Tôi nghĩ tôi với Chi đã là hai anh em rồi thì chắc sẽ không nghĩ về vấn đề đó". Tiêu Minh Phụng tiết lộ Phương Mỹ Chi luôn là người hỗ trợ anh từ những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật. Chính vì vậy, trong dự án âm nhạc đầu tiên được đầu tư nghiêm túc sắp ra mắt, sự đồng hành của cô em gái là điều không thể thiếu. Anh nói: "Chi không thể thiếu trong hành trình đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi được".

Đặc biệt, Tiêu Minh Phụng đã có một câu trả lời ấn tượng với truyền thông khi nói về việc có "ké fame" của Phương Mỹ Chi hay không: "Tôi nghĩ cũng có đấy và tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Bởi vì Chi phải càng thành công hơn nữa, phải càng giỏi hơn nữa để tôi có cơ hội được gọi là 'ké một miếng fame' của em mình".