Giải trí Đời nghệ sĩ

Phương Mỹ Chi xin lỗi vụ màn trình diễn gây tranh cãi

Thạch Anh
01/02/2026 10:00 GMT+7

Trước những tranh luận liên quan đến màn trình diễn ở Làn sóng xanh, ca sĩ Phương Mỹ Chi lên tiếng giải thích, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Phương Mỹ Chi xin lỗi vụ màn trình diễn gây tranh cãi- Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi khẳng định bản thân luôn cố gắng tạo ra sự độc bản khi làm nghề

Ảnh: FBNV

Màn trình diễn của Phương Mỹ Chi tại Làn sóng xanh sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội vấp phải những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Cụ thể, một số người cho rằng tiết mục của giọng ca Vũ trụ có anh có nét tương đồng với một nghệ sĩ nước ngoài, từ hình ảnh khi xuất hiện đến cách bố trí dàn dựng.

Phản hồi của Phương Mỹ Chi

Trước những tranh luận, Phương Mỹ Chi chọn lên tiếng làm rõ. Trong bài đăng trên trang cá nhân, giọng ca 10X cho biết bản thân vinh hạnh khi được Làn sóng xanh ghi nhận những nỗ lực của mình bằng một giải thưởng ý nghĩa, đồng thời có cơ hội biểu diễn trên sân khấu. Với cô, đây là niềm tự hào, nhưng cũng là một thử thách lớn.

Phương Mỹ Chi nói thêm sau những lần đứng trên sân khấu, điều bản thân quan tâm là cảm nhận khán giả. Bởi nữ ca sĩ quan niệm sự độc bản trong hành trình nghệ thuật là điều mà người nghệ sĩ mong muốn được ghi nhận.

Phương Mỹ Chi xin lỗi vụ màn trình diễn gây tranh cãi- Ảnh 2.

Hình ảnh vướng phải tranh luận của Phương Mỹ Chi

Ảnh: FBNV

“Với phần trình diễn đêm qua dù là vì bất kỳ lý do gì, đã khiến khán giả có những nghi ngờ về tính độc bản của Phương Mỹ Chi, tạo ra sự liên tưởng đến hình tượng của các anh chị nghệ sĩ khác. Đây chắc chắn không phải là điều mà Chi hướng tới trên con đường làm rõ giá trị âm nhạc, sự độc bản của Phương Mỹ Chi, và sẽ có trách nhiệm nghiêm túc điều chỉnh”, cô bày tỏ.

Phương Mỹ Chi tâm sự 2025 là hành trình cô không ngừng khai phá tiềm năng bản thân, với mong muốn hiểu rõ việc khán giả yêu điều gì ở mình. Cô mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành, tin tưởng vào sự trưởng thành trong âm nhạc, tin tưởng vào chặng đường của mình.

Thông qua bài đăng, Phương Mỹ Chi cũng gửi lời xin lỗi vì đã mang đến trải nghiệm chưa trọn vẹn từ phần trình diễn. Cô bộc bạch: “Với tinh thần tôn trọng khán giả và hành trình sáng tạo, Chi và ê kíp đã thống nhất từ phía Phương Mỹ Chi sẽ không tiếp tục đăng tải thêm thông tin liên quan đến tiết mục trên tất cả các nền tảng. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm và nhắc nhở Chi. Chi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trên chặng đường phía trước”.

