Phương pháp học tiếng Anh của bé 10 tuổi đạt 8.0 IELTS có gì đặc biệt?

Nhờ Linearthinking, thấy đề thi IELTS không quá khó

Trần Đình Hoàng Phúc, học từ lớp 1 tới hết lớp 4 tại Trường tiểu học An Bình (TP.Thủ Đức cũ, nay thuộc phường An Khánh, TP.HCM) trước khi chuyển sang học lớp 5 tại một trường ngoài công lập với học bổng.

Mê học ngoại ngữ nên Hoàng Phúc nói với ba mẹ muốn tìm một trung tâm để bạn có thể chinh phục tiếng Anh. Mới đây, ở lần thi đầu tiên, cậu học sinh 10 tuổi đã đạt 8.0 IELTS, trong đó cả 3 kỹ năng là Reading (đọc), Listening (nghe), Speaking (nói) đều đạt 8.5; kỹ năng Writing (viết) đạt 7.0.

Trần Đình Hoàng Phúc, 10 tuổi, mới đạt 8.0 IELTS ẢNH: V.S

"Khi con vào phòng thi thì nhờ đã được học phương pháp Linearthinking ở DOL English nên con nắm bắt ý chính nhanh, thấy đề ở các kỹ năng dễ hơn suy nghĩ ban đầu, con đặt mục tiêu ngay trong phòng thi là phải đạt 8.5 IELTS. Nhưng tiếc là điểm Writing của con chỉ đạt 7.0, trong khi 3 kỹ năng còn lại đều 8.5 nên điểm tổng thể (overall) là 8.0", Phúc nói. Phúc hơi tiếc nuối do phần do chỉ cần thêm 0,5 ở một kỹ năng bất kì thì điểm IELTS overall của bé có thể là 8.5. Song, đạt 7.0 phần viết đã là một sự tiến bộ rất lớn, khi trước đây bé chỉ đạt 5.5 điểm.

Phương pháp học tiếng Anh Linearthinking có gì đặc biệt?

Hoàng Phúc cho biết bản thân thích xem các video trên nền tảng YouTube bằng tiếng Anh, tự tìm tòi nhiều kiến thức. Gia đình tạo điều kiện để Phúc tham gia các kỳ thi toán, khoa học quốc tế để trau dồi thêm vốn sống lẫn tiếng Anh.

Anh Trần Đình Hoàng Hưng cho hay gia đình rất quan tâm đến việc học của con nhưng không muốn phải học ngày học đêm, chính vì vậy một phương pháp học vừa hiệu quả vừa tiết kiệm thời gian để con có thể vui chơi như những đứa trẻ khác là điều rất quan trọng. Gia đình anh tìm hiểu nhiều và quyết định cho con học tiếng Anh với phương pháp Linearthinking tại DOL English.

Linearthinking là hệ phương pháp học tiếng Anh tư duy, được thiết kế đặc biệt cho người Việt, với sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên việc học tiếng Anh. Phương pháp được đội ngũ sáng lập DOL English – những cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) nghiên cứu và phát triển từ năm 2008, được áp dụng rộng rãi tại Học viện tiếng Anh tư duy DOL IELTS Đình Lực. Nhờ Linearthinking, hàng trăm học viên tại DOL English đã đạt điểm số IELTS từ 8.0 đến 8.5.

Ba giáo viên đạt 9.0 IELTS overall ở DOL English ẢNH: V.S

Anh Hưng chia sẻ thêm sau khi Phúc học ở trung tâm DOL English một thời gian, anh vui vì bé luôn hứng thú đi học. Linearthinking không chỉ tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn giúp học viên rèn luyện tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và áp dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, hiệu quả. Do đó, trái với những cách học thuộc lòng, ghi chép từ vựng vào vở rồi học thuộc thường thấy, phương pháp học tư duy giúp Phúc nhiều hơn. Đồng thời ôn tập với phương pháp đúng nên Phúc thấy đề IELTS dễ, trong thời gian học, bé vẫn có nhiều thời gian vui chơi, tiết kiệm được thời gian học tiếng Anh.

Học sinh tiểu học học thi IELTS được không?

Thạc sĩ Trần Anh Khoa từ DOL English - gương mặt tốt nghiệp á khoa khoa Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM và đạt 9.0 IELTS tuyệt đối, chia sẻ trẻ em, đặc biệt ở độ tuổi tiểu học và THCS, cần được tạo động lực thông qua những thứ các em yêu thích. Linearthinking được thiết kế để phù hợp với người học ở nhiều cấp độ. Với học sinh tiểu học và THCS, phương pháp này giúp xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc, từ phát âm chuẩn (dựa trên bảng phiên âm quốc tế IPA) đến kỹ năng đọc hiểu và viết lách. Với học sinh trình độ cao hơn, Linearthinking tập trung vào việc nâng cao kỹ năng tư duy phản xạ và phân tích, giúp đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Phương pháp Linearthinking được Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục (Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM) mời chia sẻ tại một buổi tập huấn với 800 giáo viên trường tiểu học, THCS ở TP.HCM mùa hè 2025 ẢNH: V.S

Một trong những vấn đề lớn nhất của học sinh Việt Nam khi học tiếng Anh là thói quen học vẹt, học mẹo hoặc ghi nhớ từ vựng một cách rời rạc từ nhỏ. Theo nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật DOL English, tốt nghiệp á khoa sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, điểm IELTS 9.0 tuyệt đối, trẻ tiểu học được ví như trang giấy trắng khi tiếp xúc với ngoại ngữ. Điều này tưởng chừng bất lợi, lại là lợi thế lớn nếu các em được hướng dẫn đúng phương pháp từ sớm. Linearthinking giúp trẻ học tiếng Anh một cách bài bản, tập trung vào việc hiểu bản chất ngôn ngữ thay vì ghi nhớ máy móc.