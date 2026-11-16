Phương Trinh Jolie tiết lộ 'góc khuất' trong cuộc sống riêng

Hoạt động sôi nổi ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên đồng thời phát triển ở lĩnh vực kinh doanh, Phương Trinh Jolie luôn nỗ lực cân bằng ở từng vai trò. Giọng ca 8X cho biết yếu tố cốt lõi nằm ở việc biết tiết chế và tập trung. Cô chia sẻ: “Ai cũng có một quỹ thời gian giống nhau. Nếu biết tiết chế năng lượng dành cho những việc cần thiết, thì công việc bạn tập trung vào sẽ nhận được nhiều năng lượng. Khi năng lượng bị phân tán quá nhiều, nguồn năng lượng đó chắc chắn sẽ cạn kiệt".

Tôi hiền nhưng không nhu nhược

Phương Trinh Jolie trong chương trình Chuyện tối cùng sao lên sóng trên THVL1 vào ngày 18.11 Ảnh: NSX

Để duy trì nguồn năng lượng ấy, Phương Trinh Jolie tìm đến yoga. Bất cứ khi nào bắt tay vào công việc, dù là mở máy livestream trong 1 - 2 tiếng, đứng trên sân khấu hay đóng phim, cô đều vận dụng kiến thức đã có để truyền đạt đến khán giả. Sự tập trung vào thời điểm hiện tại chính là bí quyết giúp nữ ca sĩ đạt được kết quả tốt trong mọi việc.

Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, Phương Trinh Jolie thừa nhận không tránh khỏi những lúc áp lực và mệt mỏi. Tuy nhiên, cách để người đẹp đương đầu với sóng gió lại cho thấy hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, độc lập. Thay vì bước ra xe với sự bực bội, cô chọn góc nhìn tích cực để quản lý cảm xúc. Nữ ca sĩ cho hay: "Trong từ điển của tôi không có từ “khó khăn”, mà luôn có sự “cố gắng”. Nếu chưa kịp làm mà đã thấy khó thì sao làm được?".

Với cô, những việc chưa làm được, làm nhiều lần ắt sẽ thành công. Nếu vượt quá khả năng, nữ ca sĩ sẵn sàng bỏ tiền thuê chuyên gia giải quyết. Phương Trinh Jolie quan niệm: Nếu làm sai, bản thân sẽ có thêm kinh nghiệm quý giá; còn nếu thành công, đó là lúc chứng minh được thực lực của chính mình.

Nói về hình ảnh của bản thân, Phương Trinh Jolie ví mình như một con nhím. "Mình hiền nhưng không nhu nhược. Mình hiền nhưng phải biết tự bảo vệ bản thân khi gặp chuyện. Trinh hiền lành giống như con nhím vậy. Nó không chủ động tấn công, nhưng nếu bị chạm vào, nó sẽ xù gai nhọn để tự vệ", cô thẳng thắn bộc bạch.

Phương Trinh Jolie rục rịch tái xuất màn ảnh, ấp ủ liveshow kỷ niệm 20 năm Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình đã qua, nữ ca sĩ trân trọng những người đã dạy bảo mình, và biết ơn cả những người từng mang lại cho cô niềm đau, bởi chính họ là những "người thầy" rèn giũa nên một Phương Trinh Jolie gai góc và bản lĩnh. Đáp lại tình cảm của khán giả đã đồng hành suốt 20 năm qua, cô luôn lấy đó làm kim chỉ nam để sống và làm việc, với hy vọng không làm người mình yêu thương phải thất vọng.

Phương Trinh Jolie sau ánh đèn sân khấu

Khi góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Phương Trinh Jolie gửi tặng khán giả ca khúc Đã sai từ lúc đầu (sáng tác bởi Nguyễn Minh Cường) và mang đến những phút giây gần gũi qua những chia sẻ của mình. Cô thích thư giãn bằng nhạc Beethoven, xem đi xem lại bộ phim khoa học viễn tưởng Lucy (2014) và yêu thích sự tinh khôi của màu trắng.

Tự nhận mình là "cú đêm" nhưng cô luôn đảm bảo kỷ luật thức dậy sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Khi căng thẳng, cô chọn cách hít thở sâu, và điều khiến cô vui ngay lập tức chính là "được hát". Nữ ca sĩ gói gọn cuộc sống hiện tại trong 3 từ “trọn vẹn, năng lượng, tích cực".

Phương Trinh Jolie cũng tiết lộ kế hoạch cho các dự án nghệ thuật trong thời gian tới. Nhận thấy các con đã cứng cáp và chuẩn bị đi học, cô khẳng định sẽ sớm quay trở lại với điện ảnh. Đồng thời, trong năm nay, giọng ca 8X sẽ tung ra hàng loạt ca khúc mới và đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho một liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát.